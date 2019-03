Helaba mit Geschäftsentwicklung und Ergebnis zufrieden

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) -- Konzernergebnis vor Steuern von 443 Mio. Euro aufVorjahresniveau- Starke Neugeschäftsentwicklung im 2. Halbjahr- Risikolage aufgrund guter Portfolioqualität unverändertentspannt- Mit 14,9 Prozent sehr stabile CET 1-Quote- Verwaltungsaufwand insbesondere durch Kosten aus Regulatorikerneut gestiegen- Konzernergebnis vor Steuern 2019 auf Vorjahresniveau erwartetIm Geschäftsjahr 2018 hat die Helaba ein IFRS-Konzernergebnis vorSteuern von 443 Mio. Euro erzielt. Das Konzernergebnis nach Steuernbelief sich auf 278 Mio. Euro. Damit liegt das Ergebnis vor Steuernauf Vorjahresniveau von 447 Mio. Euro und nach Steuern leicht überdem 2017er Ergebnis von 256 Mio. Euro. So erreichte die Helaba ineinem anspruchsvollen Marktumfeld ein zufriedenstellendes Ergebnis."Mit einem starken zweiten Halbjahr konnten wir erneut unterBeweis stellen, dass wir gut im Markt positioniert sind. Wir habenunser Geschäftsmodell 2018 mit verschiedenen Initiativen gezieltgestärkt, unter anderem mit dem Erwerb des Land-Transport-Portfoliosder Deutschen Verkehrsbank und der Dexia Kommunalbank Deutschland.Darüber hinaus kommen wir mit unseren Digitalisierungsinitiativen gutvoran - so stoßen unsere Kundenportale für unsere Firmen- undImmobilienkunden auf positive Resonanz und komuno, unsere digitalePlattform für Kommunalkredite, ist erfolgreich gestartet", betontHerbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstands der Helaba. MitBlick auf das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2018 fügt erhinzu: "Vor dem Hintergrund eines unverändert herausforderndenWettbewerbsumfelds und der zahlreich angestoßenen Initiativen zurStärkung unseres Geschäftsmodells sind wir insgesamt mit demerreichten Ergebnis zufrieden."Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell