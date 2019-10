Helaba-Finanzplatzstudie: Mehr als Brexit

Frankfurt am Main (ots) - Der Bereich Volkswirtschaft/Research derHelaba unter der Leitung von Chefvolkswirtin Dr. Gertrud R. Traudlegt seine aktuelle Studie zum Finanzplatz Frankfurt vor:Die Brexit-Banker in Frankfurt - es gibt sie wirklich. ImStadtbild Frankfurts sind die Brexit-Banken inzwischen prominentvertreten und haben Büros meist in Premiumlagen angemietet.Mittlerweile haben 31 ausländische Brexit-Banken aus 14 verschiedenenLändern Frankfurt auserkoren. Das Ranking der europäischenFinanzplätze in der Gunst der Auslandsbanken ist eindeutig: Mitgroßem Abstand hinter Frankfurt folgen Paris (elf), Dublin undLuxemburg (neun bzw. acht) sowie Amsterdam (fünf). Das ist dasErgebnis der aktuellen Finanzplatzstudie der Helaba.Der Frankfurter Büromarkt profitiert weiterhin von einer regenFlächennachfrage bei moderater Bautätigkeit, so dass die Büromietensteigen und der Leerstand auf rund 7 % gesunken ist. Die positiveEntwicklung sollte sich fortsetzten. Dazu tragen die Impulse durchdie Brexit-Banken schon im Vorfeld des EU-Austritts bei. Stärker nochwirkt allerdings der Stellenzuwachs in anderenDienstleistungsbranchen. Angesichts einer Reihe von größerenProjektentwicklungen dürfte allerdings in den nächsten Jahren keineechte Knappheit an Büroflächen entstehen.Die Konsolidierung in der Bankenwelt wird sich in den kommendenJahren fortsetzen. Dennoch sollte bis Ende 2021 die Zahl derBankbeschäftigten in Frankfurt noch zunehmen. Dies ist in ersterLinie dem Stellenaufbau von Londoner Auslandsbanken in Frankfurt zuverdanken. Dagegen fällt das Ausmaß der Repatriierungen deutscherBanken im Zuge des Brexit-Prozesses wohl niedriger aus als noch voreinem Jahr geschätzt wurde.Alles in allem rechnen die Helaba-Volkswirte bis Ende 2021 miteinem Brexit-bedingten Beschäftigungsimpuls in Frankfurt von etwa3.500 Stellen. Ein Teil dieser Personalaufstockung hat angesichts desursprünglichen Brexit-Termins im Frühjahr 2019 schon stattgefunden,ist von der Arbeitsmarktstatistik aber noch nicht erfasst. In denkommenden beiden Jahren wird sich dieser Aufbauprozess fortsetzen.Angesichts der anhaltenden Konsolidierung dürfte die Zahl derBankbeschäftigten bis Ende 2021 nur um insgesamt etwa 1 % gegenüberdem Stand Ende 2018 bzw. um rund 600 auf 64.500 Banker zulegen. Damitdürfte der Zenit der Bankbeschäftigung in Frankfurt erreicht sein."Aber nicht in jeder Hinsicht verbessern sich die Standortfaktorenin Frankfurt. Das Wachstum der Volkswirtschaft ist hinter das vonFrankreich zurückgefallen, statt einer Senkung vonUnternehmenssteuern wird über Finanztransaktions- und Vermögensteuerdiskutiert. Deshalb muss an der Attraktivität des FinanzplatzesFrankfurt kontinuierlich gearbeitet werden", betont Dr. GertrudTraud, Chefvolkswirtin der Helaba.Die Publikation ist online im Finanzplatzfokus unterwww.helaba.com/de/research abrufbarDie englische Fassung der Studie wird in Kürze auf derHelaba-Website verfügbar sein.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell