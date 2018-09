Helaba Finanzplatzstudie: Koffer packen bei Brexit-Banken

Frankfurt am Main (ots) -- Frankfurt ist erste Adresse für Brexit-Banken- 25 Brexit-Banken kommen nach Frankfurt- Ausländische Brexit-Banken verdoppeln in Frankfurt ihreMitarbeiterzahl- Mindestens 8.000 neue Finanzjobs in Frankfurt durch BrexitDer Brexit rückt näher und viele Banken treffen Vorbereitungen, umihre Geschäftsaktivitäten von London an andere Standorte zuverlagern. Frankfurt ist dabei der Favorit, und die Liste vonZuzüglern an das deutsche Bankenzentrum wird zusehends länger. "Nachund nach werden die Koffer bei Brexit-Banken gepackt und viele davongehen künftig in Richtung Rhein-Main. So haben bisher 25Brexit-Banken den Finanzplatz Frankfurt auserkoren, darunter vielenamhafte Institute. Erst mit Abstand folgen Paris und dahinterLuxemburg, Dublin sowie Amsterdam. Dies ist das Ergebnis unsereraktuellen Brexit-Map", erläutert Dr. Gertrud Traud, Chefvolkswirtinund Leiterin des Bereichs Volkswirtschaft/Research bei derVorstellung der Studie in Frankfurt.Einige große Konzerne haben die Main-Metropole als ihren inZukunft wichtigsten EU-Hub benannt und damit eine strategischeGrundsatzentscheidung pro Frankfurt getroffen. Diese wird sich auchin der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen niederschlagen. Teilweisewird es Jobverlagerungen geben, die bei den betroffenen Mitarbeiternentweder mit einem privaten Umzug oder einem Pendeln zwischen denbeiden Finanzmetropolen einhergehen. Teilweise werden Rekrutierungenin Frankfurt stattfinden, oder es werden deutsche Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter, die bei Banken im Ausland tätig waren, für die neuenJobs in Frankfurt gewonnen. Seit Jahresbeginn konkretisieren sich dieGeschäftsverlagerungen bei immer mehr Brexit-Banken. WeitereInstitute befinden sich noch im Dialog mit den hiesigenAufsichtsbehörden. Insgesamt ist in Frankfurt eine Akkumulation vonBrexit-Banken zu beobachten, die in Europa ihresgleichen sucht."Unser Ranking der großen europäischen Finanzzentren giltgrundsätzlich weiterhin: London vor Frankfurt vor Paris", erläutertdie Finanzplatz-Expertin der Helaba, Ulrike Bischoff. Lediglich dieAbstände dieser relativen Standortattraktivität haben sichmittlerweile verringert. Dabei konnte Frankfurt seineWettbewerbsposition stärker verbessern als Paris. Mit Blick auf diezuweilen sehr offensive Vermarktung anderer Standorte ist einselbstbewusstes, konzertiertes Auftreten des deutschen Finanzzentrumswichtig. So begleitet die hessische Landesregierung denBrexit-Prozess seit dem Referendum mit vielen Aktivitäten. Darüberhinaus gibt es ein Netzwerk der verschiedenen Akteure in der Region.Auch seitens der Bundesregierung erfährt Frankfurt zunehmend verbaleRückendeckung. Jetzt gilt es, angesichts der knappen Zeit bis zumBrexit beispielsweise die angekündigte Lockerung desKündigungsschutzes für Top-Banker zügig umzusetzen.Der Frankfurter Büromarkt präsentiert sich kurz vor Abschluss derBrexit-Verhandlungen in guter Verfassung. Der Leerstand ist deutlichgesunken und die Mieten nähern sich früheren Höchstständen - sieliegen aber noch deutlich unter dem Niveau konkurrierenderFinanzplätze. Die zusätzliche Nachfrage durch Brexit-Zuzügler und dasStellenwachstum in anderen Branchen dürften dank einer Reihe vonProjektentwicklungen nicht zu Engpässen führen. Dagegen bleibt dieLage am Wohnungsmarkt trotz erhöhter Bautätigkeit angespannt. DieWohnungsknappheit kann daher nur gemeinsam mit dem Umland überwundenwerden.Die Frankfurter Brexit-Banken stammen aus zehn Ländern. Diemeisten haben bereits eine Zweigstelle in der Main-Metropole odersind über Tochtergesellschaften vor Ort präsent. Darüber hinausmöchten sich etliche Banken in Frankfurt neu ansiedeln. Zusammenhatten die Frankfurter Brexit-Banken ausländischer Herkunft Ende 2017hier schätzungsweise rund 2.500 Mitarbeiter. Im Rahmen ihrerBrexit-bedingten Anpassungen dürften sie diesen Bestand bis Ende 2020nahezu verdoppeln.Dr. Traud weist darauf hin, dass die Helaba seit dem Referendum anihrer Brexit-Prognose festhält: "Im Laufe der nächsten Jahre werdenmindestens 8.000 Finanzjobs in Frankfurt geschaffen." Bis Ende 2020sollte sich dieser Effekt deutlich positiv in der hiesigenBeschäftigung bemerkbar machen und die konsolidierungsbedingtenStellenstreichungen im deutschen Bankwesen schließlichüberkompensieren. Insgesamt lässt dies dann einen Stand von rund65.000 Bankbeschäftigten in der Main-Metropole erwarten - ein Zuwachsvon 3 Prozent bzw. fast 1.800 Bankern.Informationen für die Redaktionen: Die komplette Studie finden Sieals Download unter http://volkswirtschaft.helaba.deDie englische Fassung der Studie wird in Kürze auf derHelaba-Website verfügbar sein.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell