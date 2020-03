Helaba-Finanzplatzfokus: Frankfurt auf nachhaltigem Weg

Frankfurt am Main (ots) -- Deutschland bei Emission grüner Anleihen an zweiter Stelle inEuropa- Andere europäische Finanzstandorte schon weiter imTransformationsprozess- Weg zu mehr Nachhaltigkeit muss hierzulande weiterverfolgtwerdenHelaba, Volkswirtschaft/Research legt eine aktuelle Studie zum FinanzplatzFrankfurt vor:Nachhaltigkeit ist unerlässlich beim Wandel hin zu einem zukunftsfähigenWeltwirtschaftssystem. "Damit wird auch nachhaltige Finanzierung zu einem immerwichtigeren Wettbewerbsfaktor für Finanzplätze", konstatiert Dr. Gertrud Traud,Chefvolkswirtin der Helaba. Der globale Green Bond Markt entwickelt sichdynamisch und es ist eine weitere deutliche Marktexpansion in den nächstenJahren zu erwarten. Unter den Regionen führte zuletzt Europa mit einemMarktanteil von knapp der Hälfte des Neuemissionsvolumens. "Dieses hat sich inDeutschland 2019 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt", so Ulrike Bischoff,Autorin der Studie. Damit kommt Deutschland nach Frankreich an zweiter Stelle imRanking der europäischen Emissionsländer von Green Bonds, während Großbritannienals größter Konkurrent im Finanzplatz-Wettbewerb weit dahinter liegt.Doch haben London und Paris schon vor Frankfurt spezielle Initiativgruppen insLeben gerufen, um durch gezielte Aktivitäten den Wandel zur mehr Nachhaltigkeitam eigenen Finanzplatz zu fördern. Luxemburg und die Niederlande haben sichstark dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Mittlerweile zeigt aber auch derdeutsche Finanzstandort ein vielfältiges Nachhaltigkeitsengagement: Ziel derBundesregierung mit ihrem Sustainable-Finance-Beirat ist es, Deutschland alsführenden Nachhaltigkeitsstandort zu etablieren. In Verbindung damit gibt es inFrankfurt mit dem Green and Sustainability Cluster Germany eineBranchenplattform zur Bündelung der nachhaltigkeitsbezogenenFinanzmarktexpertise. Die geplante erstmalige Emission einer grünenBundesanleihe in der zweiten Jahreshälfte 2020 dürfte Signalkraft haben.Da andere europäische Finanzstandorte in ihrem Transformationsprozess hin zumehr Nachhaltigkeit Deutschland voraus sind, gilt es, die hierzulandeangestoßenen Aktivitäten stringent und zügig weiterzuverfolgen. Für den hiesigenFinanzplatz und seine Akteure ist es wichtig, diesen Megatrend mitzugehen undmitzugestalten. Dann bieten sich dem deutschen Finanzzentrum guteEntwicklungsmöglichkeiten auf seinem nachhaltigen Weg.Die Publikation ist online unter www.helaba.com/de/research abrufbar.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55060/4536307OTS: HelabaISIN: DE000HLB0A20Original-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell