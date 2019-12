Helaba Digital steigt bei Arabesque S-Ray ein

Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba Digital GmbH & Co KG, dieBeteiligungsgesellschaft der Helaba, ist seit heute an der Arabesque S-Ray GmbH("S-Ray"), einem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings,beteiligt. Arabesque S-Ray verbindet Big Data mit Instrumenten auf Basiskünstlicher Intelligenz zur Bewertung der Nachhaltigkeit von mehr als 7.000Unternehmen weltweit. An dem Unternehmen mit Sitz in Frankfurt halten bereitsAllianz X, Commerz Real, DWS und das Land Hessen Anteile. Erklärtes gemeinsamesEntwicklungsziel ist es, neuen Dienstleistungen zur Marktreife zu verhelfen."Die Ausrichtung von S-Ray hat uns von Beginn an begeistert", begründen LucieHaß und Philipp Kaiser, Geschäftsführer der Helaba Digital GmbH, das Investment."Die Beteiligung verstärkt unser Bekenntnis zu nachhaltigem Handeln und bietetgleichzeitig die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Kunden auf dieser Basis neueGeschäftsansätze zu entwickeln", so Haß. Durch die flexible Ausrichtung derSoftware kann S-Ray kurzfristig auf die sich schnell verändernden relevantenKriterien für ein Nachhaltigkeitsrating reagieren. Kaiser ist zuversichtlich,dass die Herangehensweise von S-Ray einen Standard in derNachhaltigkeitsbewertung setzen wird."Klimawandel, Menschenrechte sowie die Nachhaltigkeitsziele der VereintenNationen - die Sustainable Development Goals (SDGs) - sind einige derKernthemen, mit denen sich die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehntenbeschäftigen wird. Der Unternehmens- und Finanzsektor kann einen entscheidendenBeitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsordnung leisten", sagte AndreasFeiner, CEO der Arabesque S-Ray GmbH. "Verlässliche Daten sind dafür eineGrundvoraussetzung und diese stellen wir vom Finanzplatz Frankfurt aus weltweitzur Verfügung.""Die Beteiligung an Arabesque S-Ray passt hervorragend zum Selbstverständnis derHelaba und unseren bisherigen Aktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit", freut sichMichael Seibel, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Helaba. Dazu gehöre vor allemauch die Verankerung von verbindlichen Nachhaltigkeitskriterien in derRisikostrategie zur effektiven Steuerung des ESG (Environment SocialGovernance)-Risikos im Kreditportfolio. "Nachhaltigkeit im Sinne ökologischerund gesellschaftlicher Verantwortung ist bereits heute integraler Bestandteilunserer Geschäftsstrategie", erklärt Seibel und fügt hinzu: "UnsererEinschätzung nach werden Nach-haltigkeitsbewertungen zukünftig einentscheidendes Kriterium für Investitions- und Kreditentscheidungen. S-Rayunterstützt diesen Prozess, indem vor allem die für dieNachhaltigkeitseinschätzung bedeutsamen Informationen transparenter undschneller verfügbar sein werden."Helaba DigitalHelaba Digital GmbH & Co. KG ist die Beteiligungsgesellschaft der HelabaLandesbank Hessen-Thüringen für Startup-Investments, fokussiert auf innovativeUnternehmen, die das Thema digitale Transformation in den BereichenFinanzdienstleistung (FinTechs), Regulatorik (RegTechs) und derImmobilienwirtschaft (PropTechs) vorantreiben. Dadurch entstehen Beteiligungen,die das Geschäftsmodell der Helaba Gruppe aktiv ergänzen und die Kernprozesseder Bank optimieren.Arabesque S-Ray GmbHArabesque S-Ray GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main verwendet Big Data undkünstliche Intelligenz, um die Nachhaltigkeit von mehr als 7.000 Unternehmen zubeurteilen. Die dazu verwendete Technologie kombiniert systematisch über 200 ESGMetriken mit Nachrichtensignalen von über 30'000 Quellen aus 170 Ländern.Arabesque S-Ray® bewertet Unternehmen nach den Prinzipien des UN GlobalCompacts, ESG Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), dem Beitrag zumglobalen Temperaturanstieg und schafft Transparenz über die Güter undDienstleistungen, die ein Unternehmen produziert. Die Mission von ArabesqueS-Ray GmbH ist es Nachhaltigkeit für Unternehmen und Investoren finanziellattraktiv zu machen.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55060/4471354OTS: HelabaISIN: DE000HLB0A20Original-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell