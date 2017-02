Heizungsoptimierung mit wenig Aufwand

--------------------------------------------------------------Themenpaket herunterladenhttp://ots.de/UtbQA--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Viele Hausbesitzer wissen nicht, dass sie mit zweieinfachen und kostengünstigen Maßnahmen zur Optimierung Ihrer Heizungbares Geld sparen können: durch die Installation einer modernenHeizpumpe und die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. Beideskostet bei kleinen Gebäuden nur wenige Hundert Euro und ist mit wenigAufwand verbunden. Zusätzlich fördert der Staat die beiden Maßnahmennun mit bis zu 30 Prozent der Kosten.Was können Eigenheim-Besitzer genau tun? Wie viel Geld lässt sichmit welcher Maßnahme konkret einsparen? Und wie können Interessiertedie staatliche Förderung beantragen? Die Antworten auf diese Fragenfinden Sie in einem Themenpaket mit vier Hintergrundtexten undInfografiken, welches Ihnen das Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie im Rahmen der Informationsoffensive "Deutschland macht'seffizient" zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung stellt. Die breitangelegte Offensive informiert und berät die Bürger, wie sie ihrZuhause mit einfachen Mitteln energieeffizient machen, staatlicheFörderungen beantragen und damit Geld sparen sowie das Klima schonenkönnen.Folgende Texte sind Teil des Themenpakets:1. "Goldgrube Heizungskeller" (siehe nachstehender Text)- Überblickstext, der darstellt, wie viel Heizkosten in deutschenPrivathaushalten anfallen und welches Einsparpotenzial alleine miteinem Pumpentausch und einem hydraulischen Abgleich vorhandenist.- Zitat eines unabhängigen Energieberaters aus Horb am Neckar.- Infografik: Effizienz der Heizungsanlagen in Deutschland "Heizung im Gleichgewicht"- Infotext, der erklärt, was ein hydraulischer Abgleich ist undwarum er für die Heizungsoptimierung so wichtig ist.- Zitat eines Heizungsbauers aus Horb am Neckar.- Infografik: Funktionsweise eines hydraulischen Abgleichs3. "Teure Dauerläufer Heizungspumpen"- Erklärtext, der erläutert, warum der einfache Austausch derHeizungspumpe einen großen Einspareffekt hat.- Zitat von Christian Stolte, Bereichsleiter EnergieeffizienteGebäude bei der Deutschen Energieagentur (dena).- Infografik: Vergleich Stromverbrauch Heizungspumpe mit anderenHaushaltsgeräten.4. "Möglichkeit, viel Energie und Geld zu sparen":- Interview mit Dr. Ralph Baller, Bundesamt für Wirtschaft undAusfuhrkontrolle (BAFA), welches beschreibt, wie Hausbesitzeronline ihren Förderantrag stellen können. Infokasten- Vorschlag für einen Infokasten, der die Fördermöglichkeiten fürdie beiden Maßnahmen darstellt und zeigt, wie der Förderantrag zustellen ist.Goldgrube HeizungskellerZwei Drittel der deutschen Heizungsanlagen arbeiten ineffizient.Durch einfache Maßnahmen könnten Verbraucher jedes Jahr MilliardenEuro einsparen - finanziell gefördert vom Staat.In Deutschlands Heizungskellern und Wohnungen wird unnötig Geldverbrannt. Der Grund: Die Heizungsanlagen sind ineffizient. Oft liegtdas am Alter der Anlagen: Im Schnitt sind sie fast 18 Jahre alt. Etwaein Drittel stammt sogar aus der Zeit vor 1995. Aber auch neuereAnlagen verschwenden oft Energie. Meistens, weil sie falscheingestellt sind. "Die Heizungsanlagen wurden ab der Jahrtausendwendezwar effizienter, aber selbst bei ihnen lässt sich in vielen Fällennoch einiges optimieren", berichtet der Energieberater Heinrich Lutzaus Horb am Neckar.Die Statistik offenbart die ganze Dimension: Bis zu 40 Prozent desVerbrauchs ließen sich nach Berechnungen des Bundesverbandes derHeizungsindustrie (BDH) im Einzelfall einsparen, 15 Prozent imbundesweiten Durchschnitt. Das kostet jedes Jahr Unsummen: 2015gaben die deutschen Privathaushalte insgesamt rund 36 Milliarden Eurofür Wärmeenergie aus. Demnach könnten fünf Milliarden Euro davoneingespart werden.Geringer Aufwand, große WirkungWie kann der einzelne Eigenheim-Besitzer sparen? Es muss nichtgleich eine neue Heizung sein. In vielen Fällen reichen auch wenigaufwendige Optimierungsmaßnahmen, die sich schnell und mit geringemAufwand umsetzen lassen.Zum Beispiel mit der richtigen Einstellung: "Bei meinen Beratungenhabe ich festgestellt, dass nur etwa zehn Prozent aller Heizungenoptimal eingestellt sind", berichtet Lutz.Eine weitere Maßnahme, die schnell und kostengünstig durchgeführtwerden kann: Der Austausch einer alten Heizungspumpe. Mit modernenHocheffizienzpumpen kann man sofort und ohne großen baulichen Aufwandbis zu 80 Prozent des Stromverbrauchs einsparen.Staat fördert Heizungsoptimierung mit bis zu 30%Neben den sinkenden Kosten gibt es noch einen guten Grund, jetztaktiv zu werden: Seit 2016 fördert der Staat Investitionen ineffiziente Heizungs- und Warmwasserpumpen sowie den hydraulischenAbgleich des Heizungssystems. Bis zu 30 Prozent der Kosten werdenübernommen.Wer beim Heizen Geld sparen will, muss also nicht unbedingt vielGeld ausgeben. Auch mit einfachen Optimierungsmaßnahmen lassen sichspürbare Einsparungen erzielen. Und dank der staatlichen Förderungamortisieren sich diese Investitionen bereits innerhalb wenigerJahre.