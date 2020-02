Heizungsindustrie: Neue Förderung bringt Wärmewende voran

Köln (ots) - Die deutsche Heizungsindustrie blickt optimistisch in das neueJahr. Wachstumsraten von bis zu 10 Prozent hält der Präsident desBundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), Uwe Glock, für möglichbei Systemen, die Effizienz mit erneuerbaren Energien kombinieren. Grund sinddie seit Jahresbeginn geltenden neuen Förderanreize, mit denen dieBundesregierung die Energiewende in die Heizungskeller bringen will. "Vor allemfür Wärmepumpen, Holzpelletheizungen und Gasbrennwerttechnik in Kombination mitSolarthermie erwarten wir für dieses Jahr ein deutliches Plus", sagt Glock."Das Potenzial des Wärmemarktes ist enorm. Die neue Förderung ist ein positivesSignal für mehr Klimaschutz", erläutert BDH-Hauptgeschäftsführer Andreas Lücke.Rund 32 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr könnten eingespart werden, würden die rund12 Millionen veralteten Anklagen modernisiert. Das entspricht zwei Dritteln derKlimaschutzziele für den Wärmemarkt bis 2030. Das übrige Drittel könnte über dieGebäudehülle realisiert werden. "Um die Ziel zu erreichen, bedarf es einerVerdopplung der Modernisierungsquote von derzeit rund 580.000 auf rund eineMillion Anlagen pro Jahr", rechnet Uwe Glock vor. Im vergangenen Jahr jedochlegte der Heizungsmarkt mit plus 2 Prozent nur schwach zu. Fast 80 Prozent der2019 verkauften Heizungen sind erdgasbasiert. Mit großem Abstand am stärkstennachgefragte Technologie war mit 518.000 abgesetzten Geräten und einem Plus von5 Prozent moderne Gas-Brennwerttechnik. Platz 2 der Absatzstatistik belegte, wieschon in 2018, mit 86.000 verkauften Geräten die Wärmepumpe - allerdings beigedrosseltem Wachstum von 2 Prozent (2018: plus 8 Prozent). Der Absatz vonÖlheizungen ging um 17 Prozent zurück. Die Nachfrage nach Biomassekesselnschwächte sich ebenfalls leicht ab (minus 1 Prozent).Technologisch sieht sich die deutsche Heizungsindustrie bestens aufgestellt:"Wir können die Klimaziele der Bundesregierung mit unseren hocheffizientenTechnologien umsetzen", erklärt Glock. 695 Millionen Euro investierten dieHersteller in Forschung und Entwicklung. Glock sieht dies als Beleg für die hoheInnovationskraft der Heizungsindustrie, die ihre internationale Spitzenstellungweiter ausbaute. Der weltweite Umsatz wuchs auf 15,7 Milliarden Euro. Die 105 imBDH organisierten Unternehmen beschäftigten 2019 rund 76.800 Mitarbeiter -36.800 davon im Inland.Der komplette Jahresbericht 2019 des BDH: www.bdh-koeln.dePressekontakt:Frederic Leers, PressesprecherBundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)frederic.leers@bdh-koeln.de+49 2203/9359320Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63532/4525398OTS: BDH - Bundesverband der Deutschen HeizungsindustrieOriginal-Content von: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell