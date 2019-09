Heizungen: Mehrheit für technologieoffene Förderung / Aktuelle Umfrage zur Abwrackprämie (FOTO)

Hamburg (ots) -Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland spricht sichdafür aus, den Einbau neuer effizienter Gas- oder Ölheizungenweiterhin staatlich zu fördern, wenn diese veraltete Heizkesselersetzen. Das zeigt eine aktuelle Civey-Umfrage. Demnach votierenrund 70 Prozent für eine solche Unterstützung. Dagegen sind knapp 20Prozent.Um die Klimaziele im Gebäudebereich zu erreichen, sind jetztschnelle und nachhaltige Effizienzsteigerungen sowie eine verstärkteEinkopplung erneuerbarer Energien in Heizsysteme notwendig. "DieErgebnisse der aktuellen Umfrage zeigen, dass technologieoffeneAnreize den Bedingungen im Gebäudebestand am ehesten entsprechen",erklärt Adrian Willig, Geschäftsführer des Instituts für Wärme undOeltechnik (IWO). "Die sofortige Einrichtung einer 100-prozentigerneuerbaren Wärmeversorgung ist vor allem in sehr vielen älterenHäusern technisch gar nicht machbar. Studien zeigen zudem, dass wirdie Klimaziele mit einem breitgefächerten Technologiemix sicherer undgünstiger erreichen können." Wichtig seien dabei schnelle undnachhaltige Effizienzsteigerungen. "Neben moderner Öl- undGas-Brennwerttechnik leistet hier auch die Gebäudedämmung einengroßen Beitrag. Erneuerbare Energien sollten bei der Modernisierungso gut wie möglich mit eingebunden werden. Neben den ,Klassikern' wieSolarthermie und Holz bieten insbesondere Photovoltaik-Anlagen hiernoch ein großes Potenzial", so Willig. Der Bedarf an Heizöl oderErdgas lasse sich so insgesamt um 80 Prozent und mehr senken. Dernoch verbleibende restliche Brennstoffbedarf könnte dann langfristigdurch neue, weitgehend CO2-neutrale Energieträger ersetzt werden.Im Hinblick auf den politischen Handlungsbedarf zeigen dieErgebnisse der Civey-Umfrage, dass technologieoffene Anreize denBedingungen im Gebäudebestand am ehesten entsprechen. Aufgrund dessehr individuellen Gebäudebestands und der unterschiedlichenEigentümerperspektiven sollte der Einbau einer effizientenBrennwertheizung weiter gefördert werden. Die Kombination miterneuerbaren Energien in Hybridsystemen sollte zukünftig allerdingsstärker gefördert werden, zum Beispiel in Form einer "Umweltprämie".Die Ergebnisse der im Auftrag des IWO vorgenommenen Civey-Umfragewurden anhand einer repräsentativen Stichprobe von 2.500 Befragungenermittelt.Pressekontakt:Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)Rainer Diederichs (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)Süderstraße 73 a, 20097 HamburgTel +49 40 235113-884Fax +49 40 235113-29presse@iwo.de; www.zukunftsheizen.de/presseOriginal-Content von: IWO Institut für Wärme und Oeltechnik, übermittelt durch news aktuell