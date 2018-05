Heizung auf erneuerbare Energien umstellen / Ganz einfach selbst zum Pumper werden

Holzminden (ots) -Alte Heizungsanlage raus, neue Wärmepumpe rein: So einfach gehtdie private Energiewende. "Wärmepumpen sind heute absolut in derLage, nahezu jedes Haus zu beheizen - auch Bestandsgebäude, die nichtoptimal gedämmt oder isoliert sind oder Gebäude, die mit Heizkörpernstatt einer Fußbodenheizung ausgestattet sind", sagt Henning Schulz,Sprecher des deutschen Qualitätsunternehmens Stiebel Eltron. "ModerneGeräte sorgen auch in Bestandsbauten effizient für Heizung undWarmwasserbereitung. Wer seine Heizung erneuern will, sollte aufZukunftssicherheit setzen den Einsatz einer Wärmepumpe zumindestprüfen."Als Umweltenergiequelle nutzen Wärmepumpen das Erdreich, dasGrundwasser oder ganz einfach die Umgebungsluft. Aus einerKilowattstunde Strom, der als Antriebsenergie genutzt wird,produziert die Wärmepumpe je nach Quellenart und Einsatzbedingungenzwischen 3 und 5 Kilowattstunden Wärme. "Im besten Fall kann dieBilanz sogar noch besser aussehen", erklärt Henning Schulz.Grundsätzlich sollte die maximale Vorlauftemperatur des Heizsystems,die das Gebäude benötigt, nicht über 55 Grad liegen - dann ist aucheine Luft-Wärmepumpe absolut in der Lage, effizient zu arbeiten."Natürlich können gute Geräte kurzzeitig höhere Vorlauftemperaturenerzeugen", so Schulz, "was ja auch für die Trinkwarmwassererwärmungnotwendig sein kann, wenn beispielsweise die Legionellenschaltungaktiviert ist, die den Warmwasservorrat aus hygienischen Gründenperiodisch auf mindestens 60 Grad aufheizt.""Jeder kann zum Pumper werden", meint Henning Schulz. Wie einfachder Wechsel zur umweltfreundlichen Heizung ist und was"Drill-Instructor Ben" in Sachen Heizungsmodernisierung rät, erfahrenInteressierte hier: http://www.stiebel-eltron.de/pumperwerdenPressekontakt:Henning SchulzLeiter Unternehmenskommunikation, Presse und PR | Head of CorporateCommunications, Press & PRSTIEBEL ELTRON GMBH & CO. KGDr.-Stiebel-Str. 3337603 Holzminden | GERMANYFon +49 5531 70295685Mob +49 151 17129448Mail henning.schulz@stiebel-eltron.deWeb www.stiebel-eltron.deTwitter www.twitter.com/StiebelPROriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuell