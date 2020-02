Heizung: Automatisierter hydraulischer Abgleich spart Energiekosten / TÜV Rheinland: Falsch eingestellte Heizungsanlagen sind Energiefresser / Hydraulischer Abgleich schafft smart Abhilfe

Köln (ots) - Zwei Drittel des Energieverbrauchs deutscher Haushalte entfallenauf das Heizen der Räume, so das Bundesumweltamt. Regelrechte Energiefressersind dabei falsch eingestellte und damit ineffiziente Heizungsanlagen."Tatsächlich sind viele bestehende aber auch neu installierte Heizsysteme nichtbedarfsgerecht abgestimmt", sagt Kai Zitzmann, Energieeffizienzexperte(https://www.tuv.com/germany/de/energieeffiziente-geb%C3%A4ude.html) bei TÜVRheinland. "Die Wärme verteilt sich nicht dorthin, wo sie gebraucht wird. Oderdie Anlage heizt zu stark, weil Ventile oder Stellantriebe nicht optimaleingestellt sind - beides kostet unnötig Energie und Geld." Abhilfe schafft dersogenannte hydraulische Abgleich. Er sorgt dafür, dass die für den Heizbedarfdie richtige Menge Warmwasser zur richtigen Zeit am richtigen Heizkörperankommt.Energie sparen, Wohnqualität steigernBeim hydraulischen Abgleich wird das komplexe System aus Heizkessel,Umwälzpumpe, Leitungen, Heizkörpern und Ventilen optimal aufeinander abgestimmt.Da ist Einiges an Energieverbrauch einzusparen, so der Experte. Weil Heizkörperoder Flächenheizungen Wärme dann gleichmäßiger abgeben und die Raumluft nichtüberhitzt und austrocknet, steigt zugleich die Wohnqualität. Eine neueAlternative sind automatisierte Systeme, bei denen eine smarte Steuerung dieVentile und Antriebe bedarfsgerecht einstellt. Umfangreiche Berechnungen undEinstellungen durch Energieberater oder Handwerker sind damit überflüssig. Dieautomatisierte Lösung lässt sich auch in bestehende Heizungen leicht einbauenund stellt sich smart auf die jeweiligen Bedingungen ein. Ändert sich baulichetwas, werden zum Beispiel neue Fenster eingebaut oder wird die Fassade gedämmt,optimieren sich Thermostatventile und Stellantriebe selbstständig.Zuverlässigkeit bestätigtWie auch für den herkömmlichen hydraulischen Abgleich können für dieautomatische Variante Fördergelder beantragt werden. Verbraucher können sich amPrüfzeichen "Automatischer Hydraulischer Abgleich" von TÜV Rheinlandorientieren, dass die Wirksamkeit der Produkte und die Gleichwertigkeitbestätigt.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Nicole Krzemien, Presse, Tel.: 0221/806-4099Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und Videos erhaltenSie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet:www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31385/4519166OTS: TÜV Rheinland AGOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell