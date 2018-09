Heizöltanks: Ölschlamm beeinträchtigt die Anlagensicherheit / TÜV Rheinland: Regelmäßige Wartung schützt Umwelt und Anlage / Haftungsrisiko bei Lecks / Prüfplakette beachten (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Köln (ots) -Rund 5 Millionen Heizöltanks sind in Deutschland in Betrieb. Diewiederkehrende Prüfpflicht gilt zwar nur für Erdtanks und füroberirdische Tankanlagen mit einer Füllmenge ab 10.000 Litern, inWasserschutz- und Überschwemmungsgebieten für Tanks ab 1.000 Litern.Für ein typisches Einfamilienhaus sind Öltanks zwischen 2.500 bis4.000 Litern üblich. Dennoch rät Heiko Drews, Experte fürAnlagensicherheit bei TÜV Rheinland: "In jeder Anlage sammelt sichmit der Zeit unter anderem Ölschlamm. Deshalb sollte jede Anlageunabhängig von der Größe regelmäßig gewartet und gereinigt werden."Denn Ölschlamm - eine Mischung aus Schmutzpartikeln und Heizöl -verstopft Anlagenteile, vermindert die Leistung der Anlage oder kannzum Ausfall der Heizung führen.Ein Leck kann teuer werdenEin geeigneter Zeitpunkt für Reinigung und Wartung ist derZeitraum vor einer Befüllung des Tanks, da dann nur wenig Aufwandnötig ist, um die Anlage für die Reinigung leer zu pumpen. VieleAnlagen, so der Experte, werden nicht regelmäßig kontrolliert undstellen somit ein unnötiges Haftungsrisiko für Betriebe undPrivateigentümer dar. Denn schon 1 Liter ausgetretenes Heizöl kannbis zu 1 Million Liter Grundwasser verunreinigen. An Anlagen, diewiederkehrend durch einen Sachverständigen zu prüfen sind, wird nachder Inspektion eine Prüfplakette angebracht, sofern keine erheblichenMängel festgestellt wurden. Bei fehlender oder ungültiger Plakettekann der Heizöllieferant die Befüllung verweigern.Auch kleinere Tanks prüfen lassenDie Verordnung zum Umgang von Anlagen mit wassergefährdendenStoffen (AwSV) sieht bei oberirdischen Tankanlagen bis zu einemFassungsvermögen von 1.000 bis 10.000 Litern nur eine erstmaligePrüfung vor. Doch auch solche - im Haushaltsbereich übliche - Anlagensollten regelmäßig geprüft werden, um Schäden zu vermeiden. Hinzukommt, dass ältere Anlagen unter Umständen gewartet werden müssen, umaktuellen technischen Anforderungen weiterhin zu entsprechen.Download unter www.tuv.com/presse auf den Presseseiten von TÜVRheinland: Fertig bearbeitete O-Töne, Beitrag mit Originalton sowieFotos. Zur Verwendung für redaktionelle Zwecke und weitergehendeBerichterstattung kostenfrei.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Nicole Krzemien, Presse, Tel.: 0221/806-4099Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell