Heizölpreise steigen im Mai auf Jahreshoch - und brechen im Juni ein (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >

München (ots) -- 3.000 Liter Heizöl kosten im Mai Ø 2.079 Euro - plus vierProzent gegenüber Januar 2019- Sorge um Weltwirtschaft lässt (Heizöl-)Preise Anfang Junikräftig sinkenIm Mai 2019 stieg der durchschnittliche monatliche Heizölpreis fürEndkunden auf den höchsten Wert des laufenden Jahres. Für 3.000 Litermussten Verbraucher 2.079 Euro zahlen. Das sind vier Prozent mehr alszu Jahresbeginn.Der andauernde Handelskonflikt zwischen den USA und China und diedamit verbundene Angst vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschafthaben dazu beigetragen, dass der Rohölpreis seit Mitte Mai wiedersinkt. Der Heizölpreis folgt dieser Entwicklung leicht zeitverzögert.US-Sanktionen gegen Mexiko verschärften zuletzt die globalenKonjunkturängste und ließen die Preise abstürzen. 3.000 Liter Heizölkosten tagesaktuell 1.917 Euro (Stand: 5.6.2019). Ein neuerJahrestiefstwert ist in Sicht."Der Kaufzeitpunkt für Heizöl ist günstig", sagt Dr. Oliver Bohr,Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Wer genügend Vorrat hat, kannauf weiter sinkende Preise spekulieren. Kurz- bis mittelfristigtendieren die Heizölpreise weiter abwärts."Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell