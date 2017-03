Heizölpreis innerhalb eines Jahres um fast 50 Prozent gestiegen (FOTO)

München (ots) -- 3.000 Liter Heizöl kosten im Februar 2017 durchschnittlich 1.766Euro- höchster Monatsmittelwert seit Mitte 2015- Heizölpreis ein Haupttreiber der InflationsrateDer monatliche Durchschnittspreis für Heizöl hat sich innerhalbeines Jahres um 46 Prozent verteuert. Im Februar 2017 kosteten 3.000Liter durchschnittlich 1.766 Euro. Im Vorjahresmonat zahltenVerbraucher für die gleiche Menge nur 1.208 Euro.Damit stieg der Heizölpreis im vergangenen Monat auf den höchstenWert seit Mitte 2015. Das beeinflusst auch die Inflationsrate inDeutschland: Sie war im Februar mit (vorläufig) 2,2 Prozent so hochwar wie seit Jahren nicht mehr.Der Rohölpreis verharrt seit Jahresbeginn auf vergleichsweisehohem Niveau. Das hält auch den Heizölpreis weitgehend stabil.Tagesaktuell (Stand 06.03.2017) liegt er bei etwa 1.720 Euro."Leere Heizöltanks sollten Verbraucher zumindest teilweiseauffüllen", rät Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer im Bereich Energiebei CHECK24.de. "Kurzfristig sind niedrigere Heizölpreise möglich,mittelfristig zeigt der Trend nach oben."Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell