Heizkosten zum vierten Mal in Folge gesunken

Die Privathaushalte in Deutschland mussten im vergangenen Jahr weniger Geld für das Heizen ihrer Wohnungen ausgeben.



Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sind die Heizkosten im Vergleich zu 2016 im Schnitt um 6,7 Prozent niedriger ausgefallen. Die sogenannte zweite Miete sei damit zum vierten Mal in Folge gesunken, heißt es in der Auswertung, die der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag. Das DIW hat für den "Wärmemonitor 2017" Daten des Energiedienstleisters Ista für 300 000 Mehrfamilienhäuser ausgewertet.

Die Haushalte haben demnach erneut vom Rückgang der Energiepreise profitiert. Einsparungen beim Verbrauch gebe es dagegen nicht. Er liege weiterhin auf dem Niveau von 2010, heißt es in der Studie. Für die laufende Abrechnungsperiode rechnen die Wissenschaftler allerdings mit höheren Heizkosten. Die wieder gestiegenen Preise für Heizöl würden sich voraussichtlich mit einer gewissen Zeitverzögerung in den Energiekosten der Haushalte widerspiegeln./hff/DP/zb