Heizkosten: Vom milden Januar profitieren vor allem Heizölkunden (FOTO)

München (ots) -- Heizbedarf drei Jahre in Folge gesunken - 2,5 Prozent niedrigerals im Vorjahreszeitraum- Heizen mit Öl 14 Prozent günstiger als vor einem Jahr,Gaskosten konstant- Alternativtarife günstiger als Grundversorgung -Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im JahrVerbraucher mit Ölheizung mussten in der aktuellen Heizperiode deutlich wenigerzahlen als vor einem Jahr. Eine Musterfamilie, die ihr Reihenhaus mit Öl heizte,zahlte dafür von September 2019 bis Januar 2020 insgesamt 694 Euro. Das sindrund 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (804 Euro).1)Grund für die Veränderung sind vor allem der milde Januar und die zuletzt starkgesunkenen Heizölpreise (https://www.check24.de/heizoel/heizoelpreise/). DerJanuar war laut des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus der wärmste seitBeginn der Aufzeichnungen.2) Entsprechend sank in Deutschland der Heizbedarf inder aktuellen Heizsaison um etwa 2,5 Prozent. Gleichzeitig ist der Preis fürHeizöl gesunken. Grund für den Rückgang ist die Verunsicherung am Ölmarkt. DerCorona-Virus sorgt für eine pessimistischere Prognose der Weltkonjunktur.3)"Der milde Januar und die vergleichsweise niedrigen Heizölpreise haben dafürgesorgt, dass Verbraucher mit Ölheizung entlastet werden", sagt Lasse Schmid,Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Verbraucher können auf weiter sinkendeHeizölpreise spekulieren. Derzeit sieht es nicht so aus, als ob die Preise imFebruar wieder anziehen."Für Gaskunden blieben die Heizkosten in den betrachteten Monaten stabil. EineMusterfamilie mit Gasheizung zahlte 2019/2020 bisher 661 Euro. Damit war dasHeizen mit Gas für Verbraucher nur noch rund fünf Prozent günstiger als Heizenmit Öl.Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im JahrDie Tarife der Alternativanbieter unterschreiten die allgemeine Preisentwicklungdeutlich. Der intensive Wettbewerb unter den Anbietern führt zu sinkendenGaspreisen (https://www.check24.de/gas/gaspreise/). So sparten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 170 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentativeStudie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).4)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneEnergieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.1)Berechnung des Heizbedarfs auf Basis der Gradtage des Deutschen Wetterdienstesund eines Musterhaushalts mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh imReferenzjahr 2011.2)Quelle: stern "Auswertung von Wetterdaten: Wärmster Januar seit Beginn derAufzeichnungen" http://ots.de/LQetk2 [abgerufen am 6.2.2020]3)Quelle: CHECK24 "Heizöl so günstig wie lange nicht, Gaspreis verharrt aufVorjahresniveau" http://ots.de/vjLRpk [abgerufen am 6.2.2020]4)Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen unter:https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern fürDSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt undAutoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzungder CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an siebenTagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4513921OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell