Heizkosten-Prognose 2018: Heizen mit Heizöl teurer als Heizen mit Erdgas / Sanierungsstand wichtigster Faktor für Heizkosten und Klimaschutz / Abrechnung 2017: Kosten für Erdgas und Fernwärme sinken (FOTO)

Berlin (ots) -790 Euro - so hoch waren die durchschnittlichen Heizkosten ineiner 70 Quadratmeter großen Wohnung mit Erdgas-Zentralheizung imvergangenen Jahr. Während in energetisch guten Häusern 520 Eurogezahlt wurden, mussten Bewohner von energetisch schlechterenWohnungen 1.110 Euro zahlen. Das zeigt der Heizspiegel fürDeutschland 2018, den die gemeinnützige Beratungsgesellschaftco2online heute im Auftrag des Bundesumweltministeriums und inZusammenarbeit mit dem Deutschen Mieterbund e. V. im Rahmen derKampagne "Mein Klimaschutz" veröffentlicht hat.Verbraucher können auf www.heizspiegel.de und www.mieterbund.dekostenlos prüfen, wo sie mit ihren Heizkosten im Vergleich zuähnlichen Haushalten stehen. Der Heizspiegel-Flyer ist ab MitteOktober bundesweit bei vielen Mietervereinen sowie Städten undGemeinden erhältlich.Prognose: Heizen mit Heizöl teurer als mit ErdgasDie Heizkosten haben sich im vergangenen Jahr je nachEnergieträger uneinheitlich entwickelt. In einer70-Quadratmeter-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mitHeizöl-Zentralheizung sind die Kosten wegen höherer Heizöl-Preise imSchnitt um 85 Euro gestiegen - auf 750 Euro pro Jahr. In einerWohnung mit Erdgas-Zentralheizung sanken die durchschnittlichenKosten auf 790 Euro (minus 20 Euro). Bei Fernwärme waren es 895 Euro(minus 35 Euro).Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich auch in diesem Jahrfortsetzen: Bewohner von ölbeheizten Häusern müssen aufgrundsteigender Preise wahrscheinlich mit 8 Prozent Mehrkosten rechnen. InHäusern mit Erdgas- und Fernwärmeheizung dürften die Kosten um etwa 3Prozent sinken. Damit würde das Heizen mit Heizöl seinenKostenvorteil verlieren und wieder teurer sein als das Heizen mitErdgas.Sanierungsstand: wichtigster Faktor für Heizkosten und KlimaschutzDer Heizspiegel macht deutlich: Die Entwicklung der Energiepreiseist für die Heizkosten zwar auf den ersten Blick relevant -wesentlich wichtiger ist jedoch der Sanierungsstand eines Hauses."Der Sanierungsstand ist der meistunterschätzte Faktor fürHeizkosten. In einem energetisch schlechteren Haus sind dieHeizkosten im Schnitt doppelt so hoch wie in einem energetischbesseren Haus", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online."Auch die CO2-Emissionen sind in besser sanierten Gebäuden deutlichgeringer." In einem energetisch besseren Mehrfamilienhaus mitErdgas-Zentralheizung entstehen in einer 70-Quadratmeter-Wohnung proJahr etwa 1,5 Tonnen klimaschädliches CO2 durchs Heizen. In einemenergetisch schlechteren Gebäude sind es 4,1 Tonnen. Um diesenCO2-Unterschied zu kompensieren, müssten rund 200 Bäume gepflanztwerden.Mieterbund: Mieter können Heizkosten senkenDie Höhe der Heizkosten hängt maßgeblich vom Witterungsverlauf,dem Sanierungsstand des Hauses, aber auch vom konkretenVerbrauchsverhalten der Mieter ab. Das bestätigt Mieterbund-DirektorLukas Siebenkotten: "Der Heizspiegel gibt Mietern einen Überblicküber die Verbräuche und Heizkosten des eigenen Wohngebäudes. Onlinekönnen Sie sogar ihre eigene Wohnung vergleichen und herausfinden,wie hoch ihr persönliches Sparpotenzial ist. Viele Mieter könnendurch ein anderes Verhalten ihre Heizkosten deutlich senken - ohneauf Komfort zu verzichten."Rechner für Heizkosten und Tipps zum SparenMit einem kostenlosen Heizkostenrechner erfahren Mieter undEigentümer auf www.heizspiegel.de, wie ihre Wohnung oder ihr Haus beiHeizkosten und Heizenergieverbrauch abschneidet. Außerdem finden siedort zahlreiche Tipps zum Senken ihrer Heizkosten.Weitere Daten und Hintergründe aus dem HeizspiegelWas ist eine "durchschnittliche Wohnung"?Als durchschnittliche Wohnung wird eine 70 Quadratmeter großeWohnung bezeichnet, die in einem 501 bis 1.000 Quadratmeter großenMehrfamilienhaus liegt. Sofern nicht anders bezeichnet, wird siezentral mit Erdgas beheizt.Wie hoch waren die durchschnittlichen Heizkosten 2017?In einer durchschnittlichen Wohnung zahlten die Bewohner mitErdgas-Zentralheizung 2017 im Schnitt rund 790 Euro. In Wohnungen mitHeizöl-Zentralheizung waren es etwa 750 Euro, bei Fernwärme rund 895Euro. Andere Energieträger wie Strom oder Biomasse werden nur in etwaelf Prozent aller Haushalte genutzt. Deswegen sind sie bisher nichtTeil der Heizspiegel-Auswertung.Prognose: Welche Heizkosten sind für das Abrechnungsjahr 2018 zuerwarten?In erdgas- und fernwärmebeheizten Gebäuden werden die Heizkosten2017 voraussichtlich um etwa 3 Prozent sinken. Bewohner von Häusernmit Heizöl-Zentralheizung müssen mit einem Anstieg der Heizkosten um8 Prozent rechnen.Wie wird die Prognose für 2018 berechnet?Die Prognose für 2018 berücksichtigt wetterbedingte Veränderungenund die Entwicklung der Energiepreise. Die Temperaturen in derHeizperiode 2018 werden im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um3,7 Prozent höher sein. Die mittleren Energiepreise entwickeln sichaus aktueller Sicht unterschiedlich: Bei Erdgas und Fernwärme dürftendie Preise 2018 durchschnittlich um 1,5 Prozent sinken, bei Heizöl umrund 13 Prozent steigen.Welchen Einfluss haben die Emissionswerte der Energieträger aufdie CO2-Emissionen eines Gebäudes?Die Energieträger Erdgas, Heizöl und Fernwärme habenunterschiedliche CO2-Emissionswerte. Das heißt: Pro Kilowattstunde(kWh) erzeugter Energie entstehen je nach Energieträgerunterschiedlich viele Kilogramm (kg) klimaschädliches CO2.- Erdgas: 0,25 kg/kWh- Heizöl: 0,319 kg/kWh- Fernwärme: 0,261 kg/kWhHeizöl-Heizungen schneiden hier also vergleichsweise schlecht ab.Hinzu kommt, dass ölbeheizte Häuser im Schnitt älter sind als Häusermit Erdgas- oder Fernwärmeheizung. Deshalb haben sie oft einenvergleichsweise hohen Verbrauch.Wie wird die Spanne der Heizkosten berechnet?Die Spanne der Heizkosten ergibt sich aus einem Vergleich derHeizspiegel-Kategorien "niedrig" und "zu hoch". Dabei werden die inder jeweiligen Kategorie angegebenen Kosten pro Quadratmeter mit 70multipliziert (70 Quadratmeter beträgt die Größe derdurchschnittlichen Wohnung). Für das Abrechnungsjahr 2017 ergebensich folgende Spannen:- Erdgas: 520 bis 1.110 Euro- Heizöl: 520 bis 1.040 Euro- Fernwärme: 620 bis 1.380 EuroÜber den Heizspiegel für Deutschland und seine VergleichswerteDer Heizspiegel für Deutschland (https://www.heizspiegel.de/) istein Projekt von co2online, unterstützt durch die Kampagne "MeinKlimaschutz" im Auftrag des Bundesumweltministeriums. Er entsteht inKooperation mit dem Deutschen Mieterbund e. V. und wird seit 2005jedes Jahr von co2online realisiert.Der Heizspiegel lässt sich auf Wohngebäude anwenden, die zentralmit Erdgas, Heizöl oder Fernwärme beheizt werden. In denVergleichswerten sind die Anteile für Raumwärme (Heizen) und für dieWarmwasserbereitung enthalten. Für den Heizspiegel 2018 hat co2onlinerund 61.000 Gebäudedaten zentral beheizter Wohngebäude aus ganzDeutschland ausgewertet.Über "Mein Klimaschutz" und co2online"Mein Klimaschutz" ist eine Mitmachkampagne realisiert vonco2online im Auftrag des Bundesumweltministeriums. Die gemeinnützigeBeratungsgesellschaft co2online (http://www.co2online.de) setzt sichfür die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit 2003helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privaten Haushalten,ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren.Über den Deutschen Mieterbund (DMB)Der Deutsche Mieterbund e. V. (http://www.mieterbund.de) ist dieInteressenvertretung aller Mieterinnen und Mieter in Deutschland. Über den Deutschen Mieterbund (DMB)
Der Deutsche Mieterbund e. V. (http://www.mieterbund.de) ist dieInteressenvertretung aller Mieterinnen und Mieter in Deutschland. DemDeutschen Mieterbund sind rund 320 örtliche Mietervereineangeschlossen, die an mehr als 500 Orten in ganz Deutschland ihreMitglieder in mietrechtlichen Fragen beraten und unterstützen.