Heizkosten im Jahresvergleich: nur Verbraucher mit Gasheizung profitieren (FOTO)

München (ots) -Heizbedarf zwischen Oktober und April fünf Prozent niedriger alsim Vorjahreszeitraum / Kosten für Gasheizung gegenüber Heizperiode2016/2017 um sieben Prozent gesunken / Kosten für Ölheizung konstantgebliebenIn der vergangenen Heizperiode (Oktober 2017 bis April 2018) warHeizen mit Gas sieben Prozent günstiger als im Vorjahreszeitraum.Statt 1.130 Euro zahlte eine Musterfamilie, die ihr Reihenhaus mitGas beheizt, nur 1.050 Euro. 1)Hauptgrund für die Kostensenkung ist der um rund fünf Prozentgesunkene Heizbedarf. Oktober, Januar und April waren ungewöhnlichmild. Hinzu kommen die niedrigen Gaspreise. Der Durchschnittspreisfür 20.000 kWh sank gegenüber der Heizperiode 2016/2017 von 1.210Euro auf 1.187 Euro.Für Verbraucher, die mit Öl heizen, blieben die Kosten dagegenkonstant. Der um sieben Prozent gestiegene Heizölpreis hat dengesunkenen Heizbedarf egalisiert. 2.000 Liter kostetendurchschnittlich 1.228 Euro statt 1.152 Euro.Wettbewerb lässt Gaspreis weiter sinken - Ersparnis von 170 Mio.Euro p. a. durch AnbieterwechselDer durchschnittliche Gaspreis für Endkunden hat im April 2018einen neuen Tiefstwert erreicht. "Gas ist günstig wie nie.Verbraucher sollten das Preistief für einen Wechsel nutzen, vor allemwenn sie noch in teuren Grundversorgungstarifen stecken", sagt Dr.Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. Innerhalb einesJahres konnten Verbraucher so insgesamt 170 Mio. Euro einsparen, wieaus einer repräsentativen Studie von WIK-Consult hervorgeht. 2)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportalabgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwaltenKunden im Energiecenter.1) Heizbedarf: benötigte Menge an Heizenergie auf Basis derGradtagszahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD); Musterfamilie mitJahresverbrauch von 20.000 kWh Gas bzw. 2.000 Litern Heizöl imReferenzjahr 2011; Heizkosten: Ermittelt aus dem Heizbedarf und denPreisen für die entsprechende Menge Gas bzw. Heizöl der jeweiligenPeriode. Quellen der Preisdaten: CHECK24-Gaspreisindex und esyoilGmbH2) Vollständige Studie von WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen unterhttp://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.