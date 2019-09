Heizen mit Holz: Die private Wärmewende im Wohnzimmer

Frankfurt am Main (ots) - Der Einsatz von Brennholz verbessert dieindividuelle CO2-BilanzAktiver Klimaschutz ist von uns allen gefordert, denn jederBundesbürger emittiert durchschnittlich neun Tonnen Kohlendioxid proJahr. Der größte Teil entsteht durch das Autofahren und dieWärmeerzeugung für Haus oder Wohnung. Zwei Aspekte, bei denen derprivate Kohlendioxidausstoß am schnellsten gesenkt werden kann. Einsehr einfacher und erfolgreicher Ansatz ist das Heizen mit Holz, dennein Festmeter Brennholz hat die Heizkraft von rund 240 Litern Heizöl.Darauf weist der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnike.V. hin.Kamin- und Pelletofen: Mit der Zusatzheizung 600 Liter HeizöleinsparenEin Wohnhaus mit einer Grundfläche von 120 Quadratmetern benötigtbei einer normalen Bauweise rund 1.800 Liter Heizöl pro Jahr zurWärmeerzeugung. Wer neben seiner Zentralheizung einen modernenKaminofen, Heizkamin oder Pelletofen einsetzt und gezielt dieWohnräume beheizt, kann damit die Zentralheizung wirkungsvollentlasten und so leicht 600 Liter Heizöl pro Jahr einsparen. Dasheißt rund 1.800 Kilogramm Kohlendioxid weniger und eine maßgeblicheVerbesserung der eigenen Klimabilanz."In einem 2-Personen-Haushalt senkt jeder rein rechnerisch seinenKohlendioxid-Ausstoß um zehn Prozent", so Christiane Wodtke,Präsidentin des HKI. "Das gleiche Ergebnis erzielte man durchVerzicht auf seinen Kleinwagen, da ein Pkw in Deutschlanddurchschnittlich 12.000 Kilometer im Jahr zurücklegt und dabei rund600 Liter Kraftstoff verbraucht."In Kombination mit modernen Zentralheizungssystemen, also inVerbindung mit einer Solaranlage oder Wärmepumpe, kann sogar komplettauf fossile Energieträger verzichtet werden. Und in hocheffizientenNeubauten können Einzelraumfeuerstätten den geringen Restwärmebedarfsogar vollständig und kostengünstig decken und somit Jahr für Jahrüber 5,5 Tonnen Kohlendioxid vermeiden.Holz ist klimaneutralBeim klassischen Brennholz ebenso wie bei den heizstarken Pelletshandelt es sich um einen klimaneutralen Rohstoff. Bei seinerVerbrennung fällt nur so viel CO2 an, wie der Baum zuvor währendseines Wachstums aufgenommen hat und auch dann wieder abgäbe, wenndieser im Wald verrottete. Lediglich bei der Holzernte, derAufbereitung und dem Transport entstehen geringe Mengen CO2. Dahersollte jeder Ofenbesitzer darauf achten, dass das Brennholz bzw. diePellets ihren Ursprung in Deutschland haben.Zusätzlich unterstützt die Brennholznutzung die nachhaltigeBewirtschaftung und Entwicklung unsere Wälder. Die letzteBundeswaldinventur des Bundesministeriums für Ernährung undLandwirtschaft belegt, dass fast ein Drittel der Bundesrepublik mitWald bedeckt ist. Dabei ist der Holzvorrat in den letzten zehn Jahrensogar um sieben Prozent angestiegen und hat ein Rekordniveau - wievor der Industrialisierung im 18. Jahrhundert - erreicht. Wer alsoHolz aus deutschen Wäldern bezieht, unterstützt die nachhaltigeForstwirtschaft.Weitere Informationen unter www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880Original-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell