Heizen mit Holz: Atmosphäre und Wärme im Feuer vereint

Frankfurt am Main (ots) - Unterschiedliche Festbrennstoffgerätefür individuelle AnsprücheIn den vergangenen zwei Jahren sind die Preise für Heizöl um rund60 Prozent gestiegen. In Anbetracht dessen kann die Anschaffung einermodernen Feuerstätte zur Senkung der Heizkosten beitragen undzugleich eine wohlige Atmosphäre in den eigenen vier Wänden schaffen.Für den schnellen Überblick hat der HKI Industrieverband Haus-, Heiz-und Küchentechnik e.V. einen Querschnitt der wichtigstenFestbrennstoffgeräte zusammengestellt. Hierbei wird zwischenEinzelgeräten wie Kamin- oder Pelletöfen und handwerklich gebautenAnlagen unterschieden.Kaminofen: Schnell zum knisternden FeuervergnügenModerne Kaminöfen sind in Serie gefertigte Feuerstätten aus Stahloder Gusseisen. Sie verfügen über eine oder mehrere Sichtscheiben,die den Blick auf das Flammenspiel freigeben. Verkleidet mitStahlblech, Naturstein oder Keramik heizen sie sich schnell auf undspenden schon nach kurzer Zeit eine angenehme Wärme. Befüllt mit zweibis drei Holzscheiten sorgen Kaminöfen für wohlige Temperaturen. Istdas Holz heruntergebrannt und nur noch ein Glutbett vorhanden, wirdes Zeit Brennstoff nachzulegen und den Abend entspannt zu genießen.Kaminöfen können in jeder Wohnung aufgestellt werden, die übereinen geeigneten Schornstein verfügt, wobei die Montage durch einenFachmann nur wenige Stunden dauert. Und bei einem Umzug können siepraktischerweise mitgenommen werden.Pelletofen: Behaglich, bequem, voller KomfortPelletöfen können als vollwertige Raumheizung dienen und sehen aufden ersten Blick wie ein klassischer Kaminofen aus. In Aufbau undTechnik unterscheiden sie sich jedoch grundlegend, da der Pelletofenmit kleinen, aus Sägespänen gepressten "Holzstiften" befeuert wird.Die Brennstoffzufuhr erfolgt automatisch: Von einem Vorratsbehälter,der meist in die Feuerstätte integriert ist, gelangen die Pelletsüber eine Förderschnecke direkt in den Brennraum und werden dortelektrisch gezündet. Ein Thermostat kann dabei Brennstoffmenge undLuftzufuhr steuern, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Jenach Größe des Vorratsbehälters und der eingestellten Leistung kannder Pelletofen mehrere Tage ohne Nachfüllen betrieben werden.Kachelofen: Die Wärme im MittelpunktKachelöfen werden vom Ofenbauer errichtet und dabei individuell andas Wohnumfeld angepasst. Seinen Namen verdankt er den Kacheln, diesein Äußeres schmücken. Diese sind nicht nur dekorative Elemente,sondern erhöhen als keramische Ummantelung die Wärmespeicherfähigkeitdes Ofens.Beim Kachelofen wird zwischen dem Grundofen und demWarmluftkachelofen unterschieden, wobei aber auch Kombilösungenangeboten werden. Der Grundofen ist massiv gemauert, wobei sehr viel- teilweise über eine Tonne - keramisches Speichermaterial verwendetwird. Seine Bezeichnung ist darauf zurückzuführen, dass dieHolzscheite direkt auf dem Grund des Feuerraumes verbrannt werden.Durch seine hohe Speichermasse kann er die Wärme bis zu 24 Stundenlang halten und muss dabei nur einmal mit ausreichend Brennholzbestückt werden.Der Warmluftkachelofen ist die moderne Variante, da er schnelleraufheizt und schon nach kurzer Zeit Wärme spendet. Im Innerenbefindet sich ein industriell gefertigter Heizeinsatz aus Stahl oderGusseisen. In Verbindung mit metallischen Nachheizflächen sorgt erfür schnelle oder mit einem keramischen Speicher für besonderslanganhaltende Wärme.Heizkamin: Geschlossener Feuerraum mit großer SichtscheibeDer Heizkamin verfügt wie der Warmluftkachelofen über einenmodernen Einsatz, der mit einer großen Sichtscheibe ausgestattet ist,sodass das Feuervergnügen im Mittelpunkt steht. Und neben denVarianten mit nur einer Scheibe gibt es mittlerweile auchDurchsicht-Versionen, die als Raumteiler fungieren können und dasFeuer gleich von zwei Seiten zeigen, sowie Eck-Geräte, die die vollePracht der tanzenden Flammen über drei Sichtscheiben in Szene setzen.Der Heizeinsatz sorgt für eine umweltgerechte Verbrennung, wenigEmissionen und einen geringen Wärmeverlust. Zudem kann er wie derWarmluftkachelofen mit Nachheizflächen kombiniert werden.Umfassende Informationen dazu bietet der HKI IndustrieverbandHaus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. auf seinem Verbraucher-Portalwww.ratgeber-ofen.de