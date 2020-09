Heithecker: IFA-Start hat Signalwirkung

Berlin (ots) - Der Start der Internationalen Funkausstellung am Donnerstag in Berlin während der Corona-Pandemie ist nach Worten von IFA-Chef Jens Heithecker ein wichtiges Zeichen.Im rbb-Inforadio sagte Heithecker, es habe Signalwirkung, dass die IFA sich traue, die Messe physisch stattfinden zu lassen. Er verwies auf das Sicherheitskonzept, das man zusammen mit den Behörden und Amtsärzten erarbeitet habe.So seien die Abstände zwischen den Messeständen wesentlich größer als sonst, es gebe eine Wegeführung und ein automatisches Ampelsystem. Dieses kontrolliere, dass sich in jeder Halle nicht mehr als 750 Menschen aufhielten. Jeder Teilnehmer und Besucher der Messe werde erfasst.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell