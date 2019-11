Bei Heißhunger auf Süßes helfen einfache Tricks (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Reduziert man seinen Zuckerkonsum, wird das Verlangen nach Süßem mit der Zeitschwächer. Wenn es einen trotzdem überkommt, helfen einfache Tricks, wie dasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. Ein Tipp ist, Wasser zutrinken. Das füllt den Magen und erzeugt vorübergehend ein Sättigungsgefühl.Auch Kaugummikauen kann hilfreich sein: Zuckerfreie Varianten schaden den Zähnennicht und verhindern, dass wir gleichzeitig andere Süßigkeiten essen. EineAlternative sind zuckerfreie Snacks: Man kann zum Beispiel langsam und mitGenuss eine Handvoll Nüsse kauen. Wer am Abend schon früh seine Zähne putzt,erspart sich möglicherweise den Konsum von Süßigkeiten oder Snacks. Denn wirsind von klein auf so konditioniert, dass es abends nach dem Putzen nichts Süßesmehr gibt. Ein weiterer Trick ist, seinen Gürtel enger zu schnallen. Das machtuns wieder bewusst, warum wir den Konsum von Süßem reduzieren wollen.Der dritte Teil der "Apotheken Umschau"-Serie "Raus aus der Zuckerfalle"erklärt, wie jeder die Lust auf Süßes verlieren und den eigenen Geschmackssinnschärfen kann. Die Tricks gegen Heißhunger kann jeder im Heft ausschneiden undan den Kühlschrank kleben.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2019 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell