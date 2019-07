Heißes Wetter sorgt in Großbritannien für verspätete Flüge und Züge

LONDON (dpa-AFX) - Als Folge der außergewöhnlich hohen Temperaturen waren Reisende in Großbritannien auch am Freitag weiter von Verspätungen und Ausfällen im Flug- und Bahnverkehr betroffen.



An den beiden Londoner Großflughäfen Heathrow und Gatwick mussten Flüge abgesagt werden oder starteten mit Verspätung, wie die Flughafenbetreiber mitteilten. Zudem habe es technische Probleme bei der Flugsicherung gegeben, hieß es.

Auch im Zugverkehr kam es zu Ausfällen. Der Betreiber des Schienen-Netzwerks Network Rail wies Bahnkunden an, auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen und nur unbedingt notwendige Fahrten zu unternehmen. Durch die Hitze waren vielerorts Schienen und Oberleitungen beschädigt worden.

In Großbritannien war am Donnerstag der zweitheißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen wurden. An einigen Ort stiegen die Temperaturen auf über 38 Grad. Am Abend gab es örtliche Gewitter. Am Freitag kühlte es wieder etwas ab./gma/DP/nas