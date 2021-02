Heißes Quiz für Paare im Lockdown am Valentinstag

Zürich (ots/PRNewswire) - Sofort zugängliche pikante Fragen, die sich die meisten Paare nicht trauen würden, einander zu stellen, die aber Spaß machen, wenn man sie aufdecktAirConsole (https://www.airconsole.com/) startet ein heißes neues Quiz für Paare, die wegen der anhaltenden Pandemie am Valentinstag 2021 in einem Lockdown sind. In diesem Jahr werden Sie Ihren Partner wirklich kennen lernen. Die pikanten Fragen werden geheime Wünsche offenbaren und zu frechem Gelächter führen.Das Valentinstags-Quiz kann sofort auf AirConsole gespielt werden. Die Fragen erscheinen auf einem gemeinsamen Bildschirm, z. B. auf Ihrem Fernseher oder Computer, und jeder Partner verwendet seinen Smartphone-Controller, um seine Antwort heimlich einzugeben. Bei diesem Spiel wird einem Partner eine persönliche Frage gestellt, die er geheim beantworten soll. Der andere Partner versucht dann, die richtige Antwort zu erraten, und wenn er richtig liegt, bekommt er einen Punkt, was für beide ein lustiges und erheiterndes Erlebnis ist. Es ist extrem einfach einzurichten und erfordert keine spezielle Hardware, außer Ihren Smartphones und einem Bildschirm."Wir bei AirConsole glauben, dass, nur weil der größte Teil der Welt eingeschlossen ist, dies nicht bedeutet, dass wir am Valentinstag nicht etwas gesunden und aufregenden Spaß haben sollten", sagt Rafael Morgan, Head of Product bei AirConsole. "Mit unserem neuen Valentins-Quiz können Paare Fragen stellen, die sie sich noch nie getraut haben, geheime Fantasien preisgeben und ihre Liebsten wirklich kennenlernen. Es ist zweifellos das schärfste Quiz, das Sie je gespielt haben und das ultimative Spiel für den Spaß am Valentinstag im Lockdown."Paare, die nicht gemeinsam vor einem Bildschirm sitzen können, können das Spiel auch online auf meet.airconsole.com über einen Videoanruf spielen. Es ist der perfekte Weg, um zusammenzuhalten, wenn man getrennt ist, aber es wird wahrscheinlich nicht zu demselben Ergebnis führen.Das Valentins-Quiz ist ab sofort kostenlos unter www.airconsole.com abrufbar.Informationen zu AirConsoleAirConsole ist ein schnell wachsendes Start-up-Unternehmen mit Sitz in Zürich, Schweiz. Gegründet von Ex-Googler und Serienunternehmer Andrin von Rechenberg, wurde das Unternehmen schnell berühmt, indem es eine sofort zugängliche Cloud-Gaming-Konsole anbot, die Smartphones als Gamepads auf der ganzen Welt nutzt. Mehr als 7.000 Entwickler weltweit haben über 190+ Spiele mitentwickelt, die auf AirConsole veröffentlicht wurden, und die im Gegenzug von mehr als 10 Millionen Spielern aus 190+ Ländern konsumiert wurden. Bis heute hat das Team von AirConsole 7,4 Millionen USD aufgebracht.https://www.airconsole.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1436631/AirConsole_Valentines_Day.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1134569/Air_Console_Logo.jpgPressekontakt:Rafael MorganHead of Marketing+41 43 535 49 08Original-Content von: AirConsole, übermittelt durch news aktuell