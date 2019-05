Heißer Start in den Sommer / Gewitter und Schauer in schwüler Luft (FOTO)

Bonn (ots) -Zum Start in den meteorologischen Sommer wird es Dank Hoch PIAhochsommerlich heiß. Zu Beginn der neuen Woche übernehmen aber schonwieder Tiefdruckgebiete die Regie. Die Luft wird dann feuchter, beidrückender Schwüle drohen regional unwetterartige Schauer undGewitter.Sommer dreht aufDie kommenden Tage werden in ganz Deutschland hochsommerlich."Samstag scheint verbreitet die Sonne, nur im Norden werdenvereinzelte Wolkenfelder etwas Schatten spenden. Dazu liegen dieTemperaturen zwischen 22 und 27 Grad, am Rhein wird es lokal schonbis zu 30 Grad heiß.", erläutert Matthias Habel, Meteorologe undPressesprechen von WetterOnline. Auch am Sonntag scheint im ganzenLand die Sonne. Sie erhitzt die Luft auf Werte bis 33 Grad. Abendskönnen sich im äußersten Westen vereinzelt erste Hitzegewitterentladen.Schwüle Luft und UnwetterZum Wochenstart steigt das Gewitterrisiko zunächst im Westenweiter an. Örtlich besteht dann große Unwettergefahr in schwül-heißerLuft. Die Gewitter breiten sich im Laufe der Woche auch in RichtungOsten aus und gehen einher mit heftigem Starkregen, Hagel undSturmböen. Während im Westen die Schwüle nachlässt, bleibt es nachOsten hin heiß mit 30 Grad und mehr. Erst in der zweiten Wochenhälftewird es dann auch von Berlin bis München etwas kühler.Ausblick auf das PfingstwochenendeFür Pfingsten deutet sich aber schon der nächste Hitze-Vorstoß an.Demnach wären bei viel Sonnenschein sogar Spitzenwerte von knapp 35Grad möglich. Blitz und Donner lassen aber nicht lange auf sichwarten, auch eine erneute Unwetterlage mit schweren Gewittern istnicht auszuschließen. Besucher beliebter Festivals wie Rock am Ringoder Rock im Park sollten sich auf typisch-heißes Festivalwetter mitGewittern einstellen.Umstellung der WetterlageGrund für die schwül-heißen Aussichten ist eine radikaleUmstellung der bisherigen Wetterlage. Matthias Habel erklärt:"Bislang dominierten Tiefs über Skandinavien unser Wetter. Siebrachten immer wieder kühle Polarluft über die Nordsee zu uns. Dochdamit ist nun Schluss, denn das letzte Tief zieht nach Osten ab. ÜberMitteleuropa macht sich am Wochenende kurzzeitig Hoch PIA breit,rasch macht aber ein neues Tief über Großbritannien denSpielverderber. Es lässt einen warmen Wind aus Südwesten wehen, führtaber damit auch feuchte Luft direkt aus Spanien zu uns. Schauer undteils kräftige Gewitter begleiten uns daher die gesamte nächsteWoche."Wann und wo sich Gewitter entladen und sogar zu Unwetternentwickeln, lässt sich nicht punktgenau vorhersagen. Sicher ist aber,dass das Potential für unwetterartige Entwicklungen vielerortsgegeben ist. Die Wetterlage sollte daher auf www.wetteronline.de undmit der WetterOnline App verfolgt werden!Pressekontakt:Matthias HabelDiplom-GeographLeiter Unternehmenskommunikationmatthias.habel@wetteronline.de+49 228 55 937-929Original-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell