Heißer Sommer verdirbt Gewinnpläne von Thomas Cook

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

LONDON (dpa-AFX) - Das heiße Wetter in Mitteleuropa und ein Preiskampf im Last-Minute-Geschäft haben dem Reiseveranstalter Thomas Cook die wichtigste Reisezeit des Jahres verdorben.



"Die jüngste Buchungsentwicklung ist klar enttäuschend", sagte Konzernchef Peter Fankhauser bei der Vorlage der Buchungszahlen am Montag in London. Für das Ende September auslaufende Geschäftsjahr 2017/18 rechnet er jetzt nur noch mit einem um Sonderposten bereinigten operativen Gewinn von 280 Millionen britischen Pfund (312 Mio Euro). Noch im Juli war er von etwa 320 Millionen ausgegangen.