Heißer Kfz-Herbst: Preise im Oktober 4 Prozent günstiger als im Vormonat

Berlin (ots) - Die Kfz-Wechselsaison geht in die heiße Phase. DiePreise für Kfz-Versicherungen sind im vergangenen Monat umdurchschnittlich 4 Prozent gesunken. Das zeigt eine aktuelleUntersuchung von Vergleichsfällen des Verbraucher-RatgebersFinanztip. Stichtag für einen Wechsel ist der 30. November. An demTag muss die alte Versicherung spätestens gekündigt und der neueTarif bereits abgeschlossen sein. Allerdings gilt es bei der Jagdnach einer günstigen Kfz-Versicherung einiges zu beachten.Laut einer aktuellen Umfrage von Finanztip hat jeder Fünfte nochnie seine Kfz-Versicherung gewechselt. Dabei kann sich das finanziellvor allem jetzt auszahlen: "Viele Versicherer buhlen im Herbst umneuen Kunden und senken ihre Preise", sagt Hermann-Josef Tenhagen,Chefredakteur von Finanztip. "Wer mit dem Gedanken spielt zuwechseln, sollte jetzt zuschlagen." Wichtig ist, sich einen möglichstgroßen Marktüberblick zu verschaffen.Nicht nur eine Quelle nutzenBeim Vergleich gilt: "Wer nur an einem Ort sucht, findet nichtalles", warnt Tenhagen. So ist beispielsweise der großeDirektversicherer Huk24 nicht auf den Vergleichsportalen vertreten.Die Huk24 hat sich von dort zurückgezogen, um Vermittlungsgebühren zusparen. "Für Verbraucher ist die Huk24 aber interessant, weil derenTarife oft sehr günstig sind", erklärt Tenhagen. "Bei unseremaktuellen Test lieferte der Direktversicherer in rund 50 Prozent derFälle den besten Preis." Allerdings eben nicht immer. Deshalb gilt:unbedingt auch auf einem Portal mit vielen Anbietern die Tarifevergleichen.Angebot auf Portalen unterscheidet sichDas umfassendste Angebot an direkt abschließbaren Tarifen gibt esaktuell bei den beiden großen Portalen Check24 und Verivox. "Obwohleinige Tarife auf beiden Portalen gelistet sind, ist das Angebotnicht identisch", erklärt Tenhagen. So können Tarife der Allianzaktuell nur bei Verivox gefunden werden. Gleiches gilt für den nochjungen Versicherer Friday. Auf der anderen Seite gibt es bei Check24exklusive Tarife, die sich nur über das Vergleichsportal abschließenlassen. "Trotz der Unterschiede liefern beide Portale für Verbrauchergute Ergebnisse", sagt Tenhagen. Finanztip empfiehlt deshalbWechselwilligen, bei der Suche ein Portal und die Huk24 zukombinieren.Die richtigen Merkmale angebenDoch wer eine günstige Kfz-Versicherung sucht, sollte nicht nurPreise vergleichen, sondern auch die richtigen Merkmale wählen."Zahlen Sie die Versicherung jährlich, schränken Sie den Fahrerkreisein und wählen Sie die gefahrenen Kilometer lieber knapp als zugroßzügig", sagt Tenhagen. "Sind Sie mehr gefahren als angegeben,melden Sie die weiteren Kilometer einfach im Nachhinein derVersicherung." Besonders wichtig: "Schummeln Sie nicht bei denAngaben. Das gibt nur Ärger mit der Versicherung!"So hat Finanztip untersuchtUm den besten Weg zu einer günstigen Kfz-Versicherung zu finden,haben die Finanztip-Experten in zwei Testreihen im September 2018sowie im Oktober 2018 mit 32 Musterprofilen vier Vergleichsportalesowie den Anbieter Huk24 miteinander verglichen. Ausschlaggebend fürdie Auswahl der Portale war eine Reihe Kriterien, etwa dassVerbraucher die Tarife dort direkt abschließen können und dass fürden Vergleich keine persönlichen Daten eingeben werden müssen. AlleDetails zum Test finden Sie in unserem Kfz-Ratgeber unter "So habenwir getestet."Weitere Informationen https://www.finanztip.de/kfz-versicherung/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld.Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.500 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kernunseres kostenlosen Angebots ist der wöchentlicheFinanztip-Newsletter mit mehr als 400.000 Abonnenten. Darinbeleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.