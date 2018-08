Köln (ots) - Die Starköche Steffen Henssler und Roland Trettlbrennen darauf, in je einer neuen Folge der "Grill den ProfiSommer-Specials" (am 23. und 30. September sonntags um 20:15 Uhr beiVOX) ihre Grill-Qualitäten unter freiem Himmel zu präsentieren. Dabeitreten sie jeweils gegen drei wagemutige, prominente Herausfordereran. Ob Profi oder Promi beim Brutzeln über dem offenen Feuer einechtes Gourmet-Erlebnis zaubert, entscheidet und bewertet nach jederRunde wieder die hochkarätige Jury um Manager und Genießer ReinerCalmund, Spitzenköchin Maria Groß sowie Star-Sommelier GerhardRetter. Moderiert werden die "Grill den Profi Sommer-Specials" vonRuth Moschner.Dass die Grill-Saison noch längst nicht vorbei ist, wollen in derersten Folge (23.9.) Roland Trettls prominente Grill-Gegner"Eurovision Song Contest"-Teilnehmer Michael Schulte, ProfitänzerinNikeata Thompson und Schauspieler Ralf Möller beweisen. Im Spiel mitdem Feuer werden die drei hochmotivierten Promis auf der Seebühne imElbauenpark in Magdeburg von niemand Geringerem als Zwei-Sterne-KochJuan Amador gecoacht.In der zweiten Folge (30.9.) wollen dann die Comedians OliverPocher und Dennis aus Hürth sowie Reality-Star Evelyn Burdecki mitder Hilfe von Koch-Coach Holger Bodendorf Profikoch Steffen Hensslergrillen. Aber nicht nur das: Auf den Hamburger Koch-King wartetaußerdem eine ganz besondere Überraschung. In einem der Kochgängemuss er sich unerwartet gegen Starkoch Tim Mälzer am Grill messen!Wie das Duell der Koch-Giganten ausgeht und wer sich imultimativen BBQ-Wettbewerb die Finger verbrennt, zeigt VOX am 23. und30. September 2018 sonntags um 20:15 Uhr in zwei neuen Folgen der"Grill den Profi Sommer-Specials".Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell