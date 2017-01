Heisse Tasse jetzt auch im Becher (FOTO)

Lübeck (ots) -Den perfekten Snack für zwischendurch gibt es von Heisse Tasse absofort auch im praktischen Becher. Mit sechs leckeren Sorten sorgtder neue Suppensnack mit Nudeln für vielfältige Auszeiten.Wenn die Kräfte nachlassen und man eine kurze Pause vomArbeitsalltag braucht, dann hilft Heisse Tasse, um wieder volldurchstarten zu können. Seit Juli 2016 kommt der Suppensnack auch impraktischen Becher daher und überzeugt sowohl im Geschmack als auchmit einer großzügigen Portion Nudeln.Pausen sind wichtig. Kurze Momente der Entspannung helfen dasWohlbefinden und das Leistungsvermögen zu steigern. Die neue HeisseTasse im Becher ist der ideale Pausensnack fürs Büro. Der praktischeneue Suppensnack mit Nudeln im Becher ist im Handumdrehen zubereitet:Einfach kochendes Wasser bis zur Markierung aufgießen, umrühren unddrei Minuten ziehen lassen. Anschließend die verdiente Auszeit mitder Heissen Tasse genießen.Mit sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen im Becher bietetHeisse Tasse für jeden eine individuelle Pause: Mit den drei brühigenVarianten Huhn, Rind und Chinagemüse sowie den drei cremigen SuppenTomaten, Champignon und Thai-Curry kann jeder seine Auszeit nachseinem eigenen Geschmack genießen. Alle neuen Sorten punkten zudemmit einer Extraportion Nudeln, damit sind die neuen Heisse TasseBecher ein perfekter leichter Suppensnack mit optimalerSättigungsbalance. So kann man nach einer kurzen Pause wieder richtigdurchstarten.Ab jetzt kann man Freunde und Kollegen an der perfekten Pauseteilhaben lassen, einfach die Heisse Tasse Gifs aufwww.heissetasse.de herunterladen und teilen.Über Heisse Tasse:Heisse Tasse ist Marktführer im Bereich Instantsuppen. Die blaueMarke hat es bereits in der Vergangenheit geschafft, die gesamteProduktkategorie zu besetzen und zu benennen. Mit der Erweiterung desSortiments gelingt der Traditionsmarke ein Schritt in ein neuesSegment: Jetzt erobert Heisse Tasse auch das Regal der Snackbecher.Mit dem charakteristischen Blau fallen die Becher nicht nur auf,sondern laden auch direkt zum Probieren und Genießen ein.Pressekontakt:Michael E. DeutschbeinScholz & Friends Hamburg GmbHTel.: +49 40 37681-201Mail: michael.deutschbein@s-f.comOriginal-Content von: Continental Foods Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell