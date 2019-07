München (ots) -Anmoderationsvorschlag: "Träume nicht dein Leben, sondern lebedeinen Traum." Das ist das Motto von Sophie Imelmann, die seit dreiJahren bei RTL II in "Köln 50667" das emotionsgeladene Powergirl"Leonie Teubert" spielt. Da zieht sie ja schon immer alle Blicke aufsich, ab heute (11. Juli) verdreht sie aber garantiert noch mehrMännern den Kopf - und zwar als Titelstar auf dem Cover des neuenPlayboy. Wie es dazu kam, verrät sie uns jetzt selbst, hallo.Begrüßung: "Hallo!"1. Sophie, wann hat der Playboy denn das erste Mal bei dirangeklopft und wie lange hast du überlegt, ob du das Angebot annehmensollst?O-Ton 1 (Sophie Imelmann, 18 Sek.): "Also die Anfrage für denPlayboy kam so Mitte Mai. Und natürlich war ich erst mal schonüberrascht, aber sehr positiv, weil ich halt niemals mit so einerAnfrage gerechnet hätte, und hab´ mich natürlich sofort total geehrtgefühlt. Für mich stand auch relativ schnell fest, dass ich dasAngebot annehmen werde und die Chance auch nutze."2. Warum hast du so schnell zugesagt?O-Ton 2 (Sophie Imelmann, 29 Sek.): "Von mir war das schon immerso ein kleiner Traum, mal auf einem Cover von einem Playboy zu sein.Ich hab auch schon öfter darüber nachgedacht und davon geschwärmt,wenn ich jetzt irgendwie andere Schauspielerinnen, die ich gernemochte, darauf gesehen habe - oder Models, oder Sportlerinnen. Dastand für mich immer fest, dass ich das auch mal schaffen möchte.Weil der Playboy halt auch für mich für superelegante, stilvolle undprofessionelle Bilder steht, und halt auch keinen genauen Bodytypehat. Also man muss jetzt auch nicht super, super schlank sein, mankann da auch ein bisschen curvy sein. Und, ja, ich hab mich einfachsehr gefreut."3. Wo sind denn die Fotos geschossen worden und wie viel nackteHaut wird von dir zu sehen sein?O-Ton 3 (Sophie Imelmann, 25 Sek.): "Also die Fotos wurden aufeiner richtig luxuriösen Yacht geschossen, das war dieGoldfinger-Yacht. Wir haben auf Ibiza geshootet, im Hintergrund warimmer also die Altstadt von Ibiza, das sah richtig schön aus. Und aufdem Cover werden meine Brustwarzen bedeckt sein, nur innendrinne wirdman die dann sehen, auch meinen Po mal sehen, aber der Intimbereichist halt immer bedeckt. Aber die Posen von der Fotografin waren haltauch immer richtig, richtig schön - also total ästhetisch alles."4. Wie nervös warst Du vor und während des Shootings und wieanstrengend war das Ganze für dich?O-Ton 4 (Sophie Imelmann, 39 Sek.): "Natürlich war ich am Anfangdes Shootings schon etwas nervös und hatte auch so ein bisschen Angstvor der Nacktheit. Und auch, dass ich zwischendurch auf die Kameragucke und mir die Fotos so gar nicht gefallen werden. Aber als ichdann erst mal so mein Shirt aus hatte und das Shooting richtigbegann, dann habe ich mich eigentlich total frei gefühlt und es hatmir direkt super viel Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich gar nichtaufhören, Fotos zu machen. Und auch als ich dann das erste Fotozwischendurch auf der Kamera gesehen hab´, dachte ich immer nur so:'Wow, das bist du, Sophie!' Also ich hätte es mir niemals so schönvorgestellt. Und deshalb war es eigentlich auch nicht wirklichanstrengend, also ich konnte das Ganze total genießen. Wir waren daein ganz kleines Team, es war eine ganz tolle Atmosphäre - und dashat einem halt auch beim Shooten dann noch mal Sicherheit gegeben."5. Was sagst zum Endergebnis - wie zufrieden bist du mit denFotos?O-Ton 5 (Sophie Imelmann, 21 Sek.): "Da war ich total geflasht.Ich war gerade in der Stadt shoppen und dann habe ich eine Mailbekommen mit dem Cover, also bis jetzt habe ich nur das Covergesehen, und hatte echt Tränen in den Augen vor Freude, weil ich mirdas niemals so schön vorgestellt hätte. Also ich finde, es istwirklich total elegant geworden, trotzdem irgendwie natürlich. Alsoich erkenne mich auch sehr gut selbst in dem Cover wieder und, ja,ich bin mega happy."6. Wie gehen denn deine Familie, Freunde und vor allen Dingen auchdie "Köln 50667"-Kollegen damit um, dass dich jetzt die ganze Weltnackt sehen kann? Oder hast du denen davon noch gar nichts erzählt?O-Ton 6 (Sophie Imelmann, 24 Sek.): "Also meiner Familie, meinenengsten Freundinnen oder auch meinem Freund, denen habe ich es direkterzählt, und da war mir auch von Anfang an wichtig, dass die michdabei unterstützen und auch dahinterstehen. Aber die sind halt superstolz auf mich, alle total aus dem Häuschen. Und bei meinenArbeitskollegen, da habe ich es, ehrlich gesagt, nur meinerVertrauensperson erzählt, einer guten Freundin von mir. Die hat sichauch total für mich mitgefreut - und für die anderen Kollegen wirddas eher so ein kleiner Überraschungseffekt sein, denke ich."Sophie, danke dir für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg!Verabschiedung: "Danke auch!"Abmoderationsvorschlag: Mehr von Sophie Imelmann gibt's montagsbis freitags um 18:00 Uhr in "Köln 50667" bei RTL II zu sehen.Pressekontakt:Konstantin LouisoderTel.:089/641850Mail:konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell