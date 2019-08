Köln (ots) - 14 Prominente sitzen schon auf glühenden Kohlen, dennsie fordern Spitzenkoch Steffen Henssler in den großen "Grill denHenssler Sommer-Specials" heraus. Mit dabei sind dieses Mal ComedianOliver Pocher, DJ Jan Leyk und "Hot oder Schrott"-Ikone DetlefSteves, die bereits in einem Sommer-Special von "Grill den Henssler"bewiesen haben, dass sie die Grillzange gut im Griff haben. Darüberhinaus stellen sich auch Unternehmerin und "Die Höhle derLöwen"-Investorin Dagmar Wöhrl, Politiker Wolfgang Bosbach undTochter Caroline, Moderator Jan Köppen, HandballnationalspielerSilvio Heinevetter, die Musiker und "Sing meinen Song"-TeilnehmerDaniel Wirtz und Johannes Oerding, Schauspieler Felix von Jascheroff,Profi-Tänzerin Motsi Mabuse, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknechtsowie Moderatorin Laura Karasek dem Wettkampf am Grill. Sie allefreuen sich auf die von Annie Hoffmann moderierten BBQ-Battles, dieVOX ab dem 18. August in vier Folgen immer sonntags um 20:15 Uhrzeigt.Statt im bekannten Studio in Köln, wird bei den Sommer-Specialsauf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg unter freiem Himmel,komplett ohne Strom und über offener Flamme um die Wette gegrillt -kein Herd, kein Backofen, nur richtig, echte Holzkohlegrills. Aberdamit nicht genug: Um die kritische Jury zu überzeugen, greifenSteffen Henssler und seine Herausforderer auch auf unkonventionelleGrillmethoden zurück. Unterstützung bekommen die Promis bei ihremVersuch, "den Henssler zu grillen", dieses Mal von den Koch-Coaches:Sascha Stemberg, Stefan Marquard, Ali Güngörmüs und Christian Lohse.Ob es den Stars gelingt, die kompetente Jury bestehend aus "Grillden Henssler"-Urgestein Reiner Calmund, Sternekoch und KochbuchautorChristian Rach und Mirja Boes, die neben ihrer erfolgreichen Karriereals Comedystar auch ein Restaurant führt, zu überzeugen? Für welchesGericht werden die Juroren am Ende Feuer und Flamme sein? Und welcheKombination aus Profi und Promi ist so richtig im Glutrausch und kannam Ende das Preisgeld für den guten Zweck kassieren? Das zeigt VOX abdem 18. August 2019 um 20:15 Uhr.Weitere Informationen finden Sie im Newsroom:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell