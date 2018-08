Heiß, heißer, am heißesten - Photovoltaikanlagen im Hochsommer

Hamburg (ots) - Während die deutschen Weinbauern mit der frühestenTraubenlese aller Zeiten beginnen und auf einen Rekordjahrganghoffen, leidet die restliche Landwirtschaft extrem unter Hitze undTrockenheit. Von existenzbedrohenden Ernteausfällen ist die Rede.Und die Hitzewelle hat nicht nur Auswirkungen auf dieLandwirtschaft, auch die Deutsche Energiewirtschaft ist massiv davonbetroffen.Atom- und Kohlekraftwerke müssen ihre Produktion drosseln, um dieFlüsse durch die Einleitung ihres Kühlwassers nicht noch weiteraufzuheizen und damit das Fischsterben zu forcieren. Auch derKohletransport auf dem Wasser ist wegen der niedrigen Pegelständeeingeschränkt.Photovoltaikanlagen profitierten in ungeahntem Ausmaß. Allerdingserreichen sie ihr Leistungsmaximum nicht an den besonders heißenTagen, wie man vielleicht meinen könnte. Der Wirkungsgrad einesSolarmoduls sinkt bei steigender Innentemperatur. Die angegebeneNominalleistung gilt unter der Annahme, dass die Zelltemperatur desModuls 25 Grad Celsius und die Solareinstrahlung ein Kilowatt proQuadratmeter beträgt. Entscheidend ist dabei die Temperatur derModule selbst, nicht die der Umgebungsluft. Für die am häufigstenverwendeten Module auf Siliziumbasis sinkt der Wirkungsgrad pro GradTemperaturanstieg um 0,25 bis 0,45 Prozent. Der genaue Wert hängt vomModultyp ab. Messungen zeigen, dass an besonders heißen Sommertagendie Abnahme des Wirkungsgrads dazu führt, dass trotz maximalerSonneneinstrahlung die Leistung der Module geringfügig niedriger istals an sonnigen Frühlingstagen. Wind und Luftfeuchtigkeit machen sichebenfalls bemerkbar, aber alles in allem führen diese wetterbedingtenEffekte zu keinen nennenswerten Leistungseinbußen.Schöne, heiße Sommer kann man einfach genießen und sich an ihnenerfreuen. Experten rechnen allerdings damit, dass Hitzewellenhäufiger und extremer werden. Ob es ein Anzeichen des Klimawandelsist oder nicht, klar ist, die Verbrennung fossiler Energieträgersetzt viele klimaschädliche Stoffe wie Kohlendioxid und anderetoxische Abgase frei. In Deutschland werden immer noch fast 40Prozent des Stroms in Kohlekraftwerken erzeugt - sie sind für rundein Drittel der gesamten deutschen Treibhausgase verantwortlich.Jeder hat es durch die Wahl seines Stromanbieters selbst in der Hand,die Kohleverstromung und damit die Treibhausgase zu reduzieren unddie Erneuerbaren Energien zu fördern. Im Gegensatz zu vielen anderen,gesellschaftlichen Umwälzung kann bei der Energiewende durch jedenEinzelnen wirksam beeinflusst werden. Der Schlüssel ist seinVerbraucherverhalten. Jeder Mensch, der sich z.B. für den Wechsel zueinem Grünstromversorger entschließt, sorgt für eine Veränderung desStrommixes in Richtung Ökostrom.Es bedarf keiner weiteren, politischen Entscheidungen oderaufwändigen Prozesse. Alle Voraussetzungen sind bereits seit Jahrengeschaffen.Photovoltaik: Aus Licht wird Strom. Aus Strom wird GeldDie Verbrennung fossiler Rohstoffe wird gesellschaftlich nichtmehr lange geduldet werden. Sie sind auf dem "Rückmarsch".Gleichzeitig steigt der Strombedarf weltweit stetig an. Die darausentstehende Versorgungslücke muss durch Erneuerbare Energiequellengeschlossen werden. Eine wachsende Nachfrage bei gleichzeitigemRückgang des Angebotes führt in der Regel zu steigenden Preisen.Diese zu erwartende Entwicklung kommt natürlich den Stromproduzentenzugute. Folgerichtig ist es eine gute Idee, in Photovoltaik zuinvestieren und selbst Stromproduzent zu werden. Die DEB DeutscheEnergie Beratung GmbH Hamburg stellt ein solches System zurVerfügung. DEB baut auf langfristig gepachteten DächernPhotovoltaik-Großanlagen bis 750 KW. Diese werden komplett oderparzelliert verkauft. Der Käufer erwirbt direktes Eigentum mit einerEintragung im Grundbuch - also keine mittelbare Beteiligung. Die DEBübernimmt von der Entwicklung bis zum Anschluss ans Stromnetz dasgesamte Projektmanagement. Dabei arbeitet sie nur mit kompetenten,erfahrenen Solarteuren zusammen und es werden nur hochwertigste,zertifizierte Materialien und Module verbaut. Zum Leistungsumfanggehören ein Komplettpacket mit Verwaltungs- und Wartungsvertrag undeine Allgefahren-Versicherung mit Ertragsausfalldeckung. DasErneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) garantiert die Abnahme desproduzierten Stroms für 20 Jahre zu einer festen Einspeisevergütung.Darüber hinaus umfasst die Dienstleistung der DEB auch dieBeschaffung eines Stromvermarktungsvertrages zu bestmöglichenKonditionen. Der Kauf einer Photovoltaikanlage von der DEB kannvollständig aus Eigenmitteln getätigt, oder aber von Bankenfinanziert werden. Sie ist steuerlich voll abschreibbar, davon bis zu40 Prozent des Kaufpreises unter Umständen sogar rücktragfähig. EineSolaranlage bringt über lange Jahre attraktive und sehr verlässlicheErträge. Durch diese nachhaltige Investition kann der Anleger etwasfür seine Alterssicherung tun und sich eine erhebliche "Sonnenrente"aufbauen.