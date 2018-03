Heiß diskutiert - Wie wird die Pflege wieder menschenwürdiger? (AUDIO)

Heidenheim (ots) -Anmoderationsvorschlag:Mehr Verantwortung, mehr Patienten, mehr Stress: VielePflegekräfte sind ausgelaugt, erschöpft und am Rande ihrer Kräfte.Azubis geben reihenweise auf, selbst Altgediente denken inzwischendarüber nach, den Job hinzuschmeißen und auszusteigen. CDU/CSU undSPD haben zwar in ihrem Koalitionsvertrag ein Sofortprogramm zurStärkung der Pflege angekündigt - Kritiker halten das aber nur fürden berühmt berüchtigten Tropfen auf den heißen Stein. Vor welchenHerausforderungen die Pflege in Zukunft steht, verrät Ihnen (zum"Deutschen Pflegetag" vom 15. bis 17. März in Berlin) Helke Michael.Sprecherin: Immer mehr Pflegekräfte klagen darüber, dass sich ihreArbeitsbedingungen in den letzten Jahren spürbar verschlechterthaben. Die Zahlen sprechen da auch eine eindeutige Sprache, sagt derLeiter Gesundheitspolitik der Paul Hartmann AG, Raimund Koch.O-Ton 1 (Raimund Koch, 19 Sek.): "Seit 1995 wurden ungefähr 60.000neue Arztstellen geschaffen, aber gleichzeitig wurden 25.000Pflegejobs in Kliniken gestrichen. Das heißt, wir haben eineUmverteilung von ärztlichen Kräften zu Lasten der Pflegekräfte."Sprecherin: Insgesamt fehlen derzeit rund 100.000 Pflegekräfte.Dazu kommt,...O-Ton 2 (Raimund Koch, 21 Sek.): "...dass sehr viele ausgebildetePflegekräfte aus dem Beruf wieder aussteigen nach ein paar Jahren.Und es gibt Berechnungen, die sagen, wenn wir diese ausgebildetenKräfte zurückgewinnnen würden, hätten wir überhaupt keinenPflegenotstand. Also insofern muss man über neue Arbeitszeitmodelle,Vergütung und so weiter reden, um Pflegekräfte wieder in den Berufzurückzuholen."Sprecherin: Helfen würde dabei auch, wenn man ihre Arbeit inbestimmten Bereichen aufwerten würde, so Koch weiter:O-Ton 3 (Raimund Koch, 20 Sek.): "Der Beruf muss insgesamtattraktiver gemacht werden. Und es gibt eine lange Diskussion, dassman ärztliche Tätigkeiten auch auf Pflegekräfte übertragen kann. Dasist beispielsweise in der Wundversorgung so. In England gibt'ssogenannte 'Continence Advisor', das heißt, da bestimmt diePflegekraft, wie die Inkontinenz behandelt wird. Und in denskandinavischen Ländern gibt es Wundexperten in der Pflege. Daübernimmt die Pflegekraft die Wundversorgung eigenständig."Sprecherin: Bleibt die Frage, warum so etwas bisher nicht auchhierzulande umgesetzt wurde?O-Ton 4 (Raimund Koch, 19 Sek.): "Um es klar zu sagen: 2008 hatder Gesetzgeber schon die Rahmenbedingungen geschaffen, dassheilkundliche Tätigkeiten übertragen werden können. Bisher istüberhaupt nichts passiert, und man wird sehen, wie man sich hier auchmit dem Personalnotstand, den es ja im Gesundheitswesen gibt,arrangieren wird."Abmoderationsvorschlag:Mehr über eine menschenwürdige Pflege für alle Beteiligten findenSie auch im Internet unter hartmann.de.Pressekontakt:Philipp HellmichPAUL HARTMANN AGTel.: 07321 36 1313E-Mail: Philipp.Hellmich@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell