Unterföhring (ots) -Welcher Prominente überzeugt auf Schlittschuhen mit Eleganz undAnmut? Welcher Promi verzaubert auf dem Eis Publikum und Jury? In derneuen SAT.1-Live-Show "Dancing on Ice" tanzen ab 6. Januar 2019,sonntags um 20:15 Uhr, acht Künstler und Spitzensportler:Entertainerin Désirée Nick kann sich als Ballerina unglaublichverbiegen - für "Dancing on Ice" steht sie zum ersten Malprofessionell auf dem Eis.Sängerin Sarah Lombardi beherrscht den perfekten Hüftschwung undbezaubert mit ihrer Stimme - wird sie auch auf Schlittschuhenüberzeugen?Sarina Nowak feiert als Curvy Model große Erfolge in den USA -welche Kurven wird das selbstbewusste Model auf dem Eis drehen?Moderatorin Aleksandra Bechtel sorgt bei den Zuschauern immer fürbeste Laune - nach ihrer Mutterpause feiert die Powerfrau ein ganzbesonderes TV-Comeback.Musik-Star John Kelly rockt auf der Bühne das Publikum - wird ersich auch auf dem Eis wohlfühlen?Für den vierfachen Bob-Olympiasieger Kevin Kuske zählten bislangKraft und Power auf dem Eis - in "Dancing on Ice" zeigt sich der zweiMeter große Leistungssportler von seiner zarten Seite.Schauspieler Timur Bartels ("Club der roten Bänder") kennt sichmit unterschiedlichen Filmfiguren aus - wie meistert der Grimme- undFernsehpreisgewinner seine neue Rolle auf dem Eis?Tanzen, Fitness und Motivation stehen für Detlef D! Soost anerster Stelle - zeigt sich der ehrgeizige Tanzprofi auch aufSchlittschuhen sicher und elegant?An der Hand ihrer Profi-Eiskunstlauf-Partner meistern die Prominentenden harten Weg vom ersten, vorsichtigen Schlittschuh-Schritt bis zuranmutigen Eistanz-Kür auf dem weißen Parkett. Wer beeindruckt dasPublikum am meisten? Wer wagt gleich in der ersten Show eine kühneEistanzhebung oder eine spektakuläre Pirouette? Durch die großeSAT.1-Show "Dancing on Ice" führen Daniel Boschmann und MarleneLufen.Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany.Tickets für die Liveshows gibt es unter www.tvtickets.deMit welchen Profi-Eiskunstläufern sich die Prominenten auf das Eiswagen sowie Bilder erhalten Sie im SAT.1-Presseportal unterhttp://presse.sat1.de/Dancing-on-Ice"Dancing on Ice" - ab 6. Januar 2019, sonntags um 20:15 Uhr live inSAT.1