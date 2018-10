Bei Heiserkeit nicht räuspern oder flüstern

Baierbrunn (ots) - Auch wenn der Drang stark ist - Räuspern istbei Heiserkeit ungünstig. Denn dabei sind die Stimmlippen hohenBelastungen ausgesetzt, weil sie kräftig gegeneinander schlagen, wiedas Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. Das könnte dieHeilung verzögern. Besser ist es, Wasser in kleinen Schlucken zutrinken, bis der Räusperdrang verschwindet. "Wer heiser ist, sollteausreichend und vor allem häufig trinken, um die Schleimhäutekonstant zu befeuchten", rät Apotheker Dr. Matthias Hahne aus demniedersächsischen Leiferde. So kann das Immunsystem schneller mit denEntzündungen fertig werden. Raucher sollten laut Hahne unbedingt aufZigaretten verzichten. Mindestens so lange, bis die Heiserkeitabgeklungen ist. Wichtig ist auch, die Stimme zu schonen und so wenigwie möglich zu reden. Auch Flüstern ist bei Heiserkeit keine guteIdee. Beim Flüstern verengt sich die Stimmritze, die Reibung wirdverstärkt.Empfehlenswert ist ferner, ein angenehmes Raumklima zu schaffen,falls die Luft zu trocken ist - zum Beispiel indem man ein SchälchenWasser auf die Heizung stellt. Auch sollte der Körper nichtauskühlen, daher gilt es, Zugluft zu meiden und auf warme Kleidung zuachten.Die aktuellen "Apotheken Umschau" gibt einen Überblick, welcheLutschtabletten, Gurgellösungen, Inhalationen und Arzneitees gegenHeiserkeit helfen. Außerdem finden Leserinnen und Leser eine"Checkliste Erkältung" zum Heraustrennen. Sie kann unterwww.au-checkliste.de auch heruntergeladen werden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell