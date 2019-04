Heinz Trökes Gesamtverzeichnis ist seit 8. April 2019 online (FOTO)

Berlin (ots) -Seit 28. März 2019 ist das Werk des Bildenden Künstlers HeinzTrökes (geboren 15.8.1913 in Hamborn/Duisburg - 22.4.1997 in Berlin)auf der Website www.troekes.com öffentlich verfügbar.Heinz Trökes zählt mit seinem vielfältigen Werk zu den prägendenKünstlern der deutschen Nachkriegsmoderne. Herkommend aussurrealistischen Bildeinflüssen hat er mit seiner großenbildnerischen Experimentierlust und durch seine künstlerischeUnvoreingenommenheit entscheidend dazu beigetragen, dass die deutscheKunst wieder den Anschluß an die durch den Nationalsozisalismusunterbrochene Moderne finden konnte.Die Website umfasst die kompletten Werkverzeichnisse fürÖlgemälde, Arbeiten auf Papier und ausgewählte Skizzenbücher.Insgesamt sind rund 3.750 Arbeiten erfasst. Diese Werkverzeichnissesind in den ausführlichen Werkinformationen, der technischenAufbereitung und der Navigation vorzüglich organisiert undentsprechen internationalen musealen Standards. Die Bildqualität istexzellent.Nach einer einfachen Registrierung können Kunsthistoriker,Auktionshäuser, Sammler und alle Interessierten das Werkarchivbestens für Recherchen nutzen. Die Suchfunktion bietet eine Vielfaltvon Kriterien. Das Werk von Heinz Trökes kann selbstverständlich nachEntstehungsdaten, Materialien und Titeln durchsucht werden. DieFunktion "Leuchttisch" erlaubt es, ganz einfach individuelleSammlerordner für die Recherche anzulegen und diese als PDF zusichern und zu versenden.Anregend ist es auch, dass es möglich ist, das Werk von HeinzTrökes nach motivischen Schlagworten, wie beispielsweise "Haus" oder"Garten", zu durchstöbern. Trökes hat vielfach Themen, die ihm alsAusdruck eines bestimmten Lebensgefühls wichtig waren, immer wiederaufgegriffen.Die Werkverzeichnisse werden ergänzt durch die interessantenStoffentwürfe, die Trökes in den 1930er Jahren geschaffen hat. AlsSonderrubriken gibt es zudem die Kategorien "Fälschungen" und"Unbekanntes" (Hinweise auf Werke, deren Verbleib noch ungeklärtist), die für Kunsthistoriker, Auktionshäuser und Sammler sehrhilfreich sind.Lesenswert sind für jeden Trökes-Interessierten die Rubrik"Reisen" und "Biographie" mit gut ausgesuchten Texten, in denen HeinzTrökes sich zu seinem Schaffensprozess lebendig und anschaulichäußerst.Die gute Handhabbarkeit der website entspricht dem Wunsch desTrökes-Archivs, das gesamte Werkkonvolut einer breiten Öffentlichkeitzugänglich zu machen.Die Website wird von dem in Berlin ansässigen Trökes-Archivorganisiert und entstand in Zusammenarbeit mit dem Büro Scholz, recomART und Cagefish.Pressekontakt:kontakt@troekes.deOriginal-Content von: Trökes-Archiv, übermittelt durch news aktuell