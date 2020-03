Heinsberg kann Coronavirus-Quarantäne nicht mehr kontrollieren

Düsseldorf (ots) - Das Gesundheitsamt im Kreis Heinsberg kann nicht mehrkontrollieren, ob sich die vielen wegen des Coronavirus unter häuslicheQuarantäne gestellten Personen an die Auflagen halten. Bei der anfangseinstelligen Zahl der Verdachtsfälle seien Überprüfungen noch möglich gewesen,sagte eine Sprecherin des Kreises Heinsberg auf Anfrage der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Donnerstag). Inzwischen seien aber zu viele Menschen von derQuarantäne betroffen. Der Kreis habe aber mit der Kooperationsbereitschaft derBewohner gute Erfahrungen gemacht, als sich alle Teilnehmer einerKarnevalsitzung freiwillig gemeldet hätten, bei der auch einer der Infiziertenwar. Grünter sagte: "Wir gehen davon aus, dass sich die Bürger an dieverordneten Maßnahmen halten." Der Kreis Heinsberg ist mit 323 Infizierten undeinen Todesfall (Stand: Dienstag) die am stärksten betroffene Region inDeutschland.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4543729OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell