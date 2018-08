Hamburg (ots) -Am 20. August startet die Para Leichtathletik EM in Berlin. Dortwird Sprinter Heinrich Popow, 35, seine Ausnahmekarriere beenden.Der breiten deutschen Öffentlichkeit ist der "schnellste Mann miteinem Bein", wie er sich selbst gern nennt, vor allem aus derRTL-Show "Let's Dance" bekannt. Dort trat er voriges Jahr alsKandidat an. "Zuschauer haben gepostet, was mir denn einfalle, diesehässliche Metallprothese zu zeigen. Sie haben gedroht, mir auch nochdas gesunde Bein rauszureißen, es war schlimm", sagt der gebürtigeKasache in der aktuellen GALA (34/2018, ab morgen im Handel). SeineReaktion: "Ich dachte mir: Ich quäle sie erst recht damit, dass ichjetzt nur noch mit kurzer Hose tanze! Ich wollte zeigen, dass manalles schaffen kann, auch mit Amputation."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell