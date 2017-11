Heinrich Böll zum 100. Geburtstag: 3sat zeigt Porträt, Dokumentation und Literaturverfilmung (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 2. Dezember 2017, ab 20.15 Uhr, 3satHeinrich Böll war eine bedeutende politische Stimme seiner Zeit.Tief spiritueller Idealist und politischer Pragmatiker zugleich,kritisierte der Literaturnobelpreisträger scharf die Politik KonradAdenauers im Nachkriegsdeutschland. Am 21. Dezember wäre HeinrichBöll 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigt 3sat am Samstag,2. Dezember 2017, ab 20.15 Uhr ein Porträt des Schriftstellers, eineDokumentation und eine Literaturverfilmung.Die Erstausstrahlung "Heinrich Böll, Ansichten eines Anarchisten"von Norbert Busé, die 3sat um 20.15 Uhr zeigt, porträtiert denMenschen, Christen und Friedensaktivisten Heinrich Böll und zeichnetdas Bild eines erstaunlich modernen Dichters und Denkers. Mithilfevon bisher unveröffentlichten Auszügen aus Kriegstagebüchern undBriefen Bölls geht die Dokumentation der Frage nach, welche Relevanzauch noch heute in seinem Kampf für die Freiheit steckt.Die Tagebücher Heinrich Bölls aus den letzten beiden Jahren desZweiten Weltkriegs zeigen, was den jungen Soldaten beschäftigte: "Ichhabe Angst vor dem Leben und stelle fest, dass ich die Menschenhasse! 155 Tage Hölle." Die 2001 veröffentlichten "Briefe aus demKrieg" an seine Frau Annemarie dokumentieren eindrucksvoll, wie sehraus einem naiven Mitläufer ein überzeugter Kriegsgegner wurde. Durchdie 1950er Jahre hindurch kämpfte der christliche Pazifist Böll gegenAdenauers Wiederbewaffnung, Aufrüstung und das Konzept der atomarenTeilhabe. Unermüdlich stellte er sich gegen Militär und Krieg. Bisheute stehen der am 16. Juli 1985 gestorbene Autor und Adenauer fürdie verschiedenen Pole Deutschlands nach dem Krieg.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, zeigt 3sat die Literaturverfilmung"Gruppenbild mit Dame" (1977) von Aleksander Petrovic. Basierend aufdem gleichnamigen Roman von Heinrich Böll erzählt der Spielfilm diebewegende Geschichte einer Frau, die gegen alle gesellschaftlichenWiderstände nach ihren persönlichen Idealen lebt. Romy Schneiderbrilliert in der Hauptrolle einer ebenso sensiblen wieselbstbewussten Frau. An ihrer Seite spielen Brad Dourif und VadimGlowna.Die Dokumentation "Die große Literatour - Heinrich Bölls Irland"begibt sich um 22.40 Uhr auf die Spuren von Heinrich Bölls Reisennach Irland. Im Jahr 1954 besuchte er für einige Monate die Insel undverfasste dort Reiseberichte, die zuerst in Zeitungen erschienen unddrei Jahre später als Buch unter dem Titel "Irisches Tagebuch" aufden Markt kamen. Begeistert von Irland und den Menschen dort, machteder aufstrebende Schriftsteller mit seiner Familie häufig Urlaub aufder Insel und kaufte sich dort später ein Cottage.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/heinrichboell3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell