Hannover (ots) - Anlässlich des Reformationstags am 31. Oktober2018 freut sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, über diewachsende gesellschaftliche Würdigung der Bedeutung der Reformation."2017 haben wir ein internationales und ökumenisches 500.Reformationsfest gefeiert. Oft war es gerade die gute Zusammenarbeitzwischen Kirchen und Zivilgesellschaft, die kulturelle Neugiergeweckt und innovative Projekte ermöglicht hat. Das gemeinsamgestaltete Reformationsgedenken ist Anlass, diesen Feiertag mitgroßem Dank zu begehen", würdigt der Ratsvorsitzende. Es sei richtigund gut, dass wir so groß gefeiert hätten, weil es "wichtigeDiskussionen und Debatten in Gang gebracht habe", so Bedford-Strohmweiter.In Deutschland haben Bund, Länder und Kommunen, Zivilgesellschaftund Kirchen in vielfältiger Weise die inhaltlichen Impulse derReformation aufgenommen und aktualisiert. In mittlerweile neunBundesländern freuen sich Menschen auf den Reformationstag alsarbeitsfreien Feiertag. Bundesweit laden evangelischeKirchengemeinden sowie Dienste und Werke zu Gottesdiensten,kulturellen Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen ein. Das allesstärke die Verankerung kirchlicher Tradition und Werte in derGesellschaft. Als neuer fester Feiertag in den norddeutschenBundesländern und mit einer Vielzahl von Aktionen überall inDeutschland unterstreiche der Reformationstag seine gewachseneöffentliche Bedeutung.In seiner Predigt am 31. Oktober um 11.30 Uhr in der WittenbergerSchlosskirche werde er über den Freiheitsbegriff im Paulusbrief andie Galater predigen, kündigte der Ratsvorsitzende an. "Was damalsgalt, gilt heute genauso: Angst zu machen ist ohne Segen! Wir habenauch heute allen Grund, die Angstmacher und falschen Ablasspredigerzu stellen: Niemand wird befreit dadurch, dass er andere ausgrenzt.(...) Wir brauchen wie damals auch heute eine Welle der Zuversicht.Wir brauchen Mutgeschichten zum Weitererzählen, nicht weil wir keineProbleme hätten, nicht weil schon alle Probleme gelöst wären, sondernweil wir uns nicht einschüchtern lassen. Und wir können mit Paulusdiese innere Zuversicht und souveräne Freiheit gegenüber allenAngstpropheten klar bekennen: Zur Freiheit hat uns Christus befreit!So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch derKnechtschaft auflegen (...). Lasst uns aus dieser Freiheit einesChristenmenschen leben. Lasst uns diese Freiheit ausstrahlen. Lasstuns die Liebe ausstrahlen, die aus dieser Freiheit kommt. Und lasstuns hoffen!Weil wir aus dieser Gewissheit leben dürfen, weil wir aus dieserGewissheit neu werden dürfen, deswegen ist der Reformationstag, dervon alledem erzählt, ein Tag der Freiheit!"Hintergrund:Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an denBeginn der Reformation durch die Veröffentlichung der 95 Thesen vonMartin Luther. Mit seiner Kritik an der Kirche seiner Zeit hat LutherVeränderungen angestoßen, die später zum Entstehen der evangelischenKirche führten. Der Reformationstag ist Feiertag in neunBundesländern, in den evangelischen Kirchen wird mit Gottesdienstender Ereignisse am 31. Oktober 1517 gedacht.Hinweis:Um dem hohen öffentlichen Interesse am Reformationstag Rechnung zutragen, hat das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik EndeOktober 2018 erneut eine Sonderausgabe des Magazins chrismonveröffentlicht. Das chrismon spezial entsteht in Zusammenarbeit vonEKD und Landeskirchen. 6,7 Millionen Druckexemplare liegen in fünfRegionalausgaben bundesweit über 70 Tages- und Sonntagszeitungen bei.Allen rund 14.000 evangelischen Gemeinden in Deutschland wird dasHeft "chrismon spezial" auch 2018 wieder kostenfrei zur Verfügunggestellt.Alle Artikel aus dem chrismon spezial sowie das Heft als PDF zumDownload unter: www.chrismon.de/spezial2018Hannover, 30. Oktober 2018