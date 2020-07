Heino und Stargeiger Yury Revich zu Gast bei Andy Borg (FOTO)

Baden-Baden (ots) - SWR Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" / 1. August, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit Heino, den Amigos und Sigrid & MarinaGeselligkeit, gute Laune und die schönsten Schlager und Volkslieder - das verspricht die Einladung in Andy Borgs Weinstube zu einer neuen Ausgabe "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Gemeinsam mit seinen Gästen garantiert er den Zuschauerinnen und Zuschauern der SWR Musikshow fröhliche Stunden und schöne Klänge. Mit dabei sind unter anderem mit Heino und Stargeiger Yury Revich, die Amigos, Sigrid & Marina, Jürgen Renfordt, Die jungen Zillertaler und Gaby Albrecht. Zu sehen am Samstag, 1. August 2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Heino, die Amigos, Sigrid & Marina und viele mehr Andy Borg hat wieder große Namen aus Volksmusik und Schlager zu Gast: Unter anderem präsentiert Heino eine besondere Version von "Letzte Rose" gemeinsam mit Stargeiger Yury Revich - dabei darf natürlich auch ein Medley seiner größten Hits nicht fehlen. Ihren neuen Song "Seit 50 Jahren (...und kein bisschen leise)" haben die Amigos in die Weinstube mitgebracht, denn sie feiern 2020 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Sigrid & Marina präsentieren gemeinsam mit Gastgeber Andy Borg die schönsten Evergreens und Jürgen Renfordt hat seinen Kultschlager "Zu verkaufen: Ein schneeweißes Brautkleid" im Gepäck. Außerdem liefern Gaby Albrecht, Die jungen Zillertaler und Daniela Alfinito Titel zum Tanzen und Melodien zum Schwärmen. Und auch Andy Borg wird wieder vor dem Mikro performen: Er singt unter anderem mit "Aber dich gibt's nur einmal für mich".Staffel ohne StudiopublikumDie aktuellen Aufzeichnungen fanden ohne Studiopublikum statt. Der SWR hat entschieden, bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts Studioproduktionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort durchzuführen.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 1. August, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter: http://swr.li/schlager-spass-mit-andy-borg-august-2020Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7169/4662575 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell