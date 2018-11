Heino: Er zieht nur an, was Hannelore will

Hamburg (ots) - Schlager-Star und Kult-Sänger Heino, 79, verrät inder aktuellen GALA (Heft 48/2018, ab heute im Handel), dass seineFrau Hannelore sich um seine Garderobe kümmert - und zwar bis insDetail: "Hannelore legt mir jeden Tag die Kleidung raus. DieStrümpfe, die Unterwäsche, Hemden, Pullover. So wie ich es anziehensoll und aufeinander abgestimmt. Sie hat ein Händchen dafür."Ein Veto dürfe er nicht einlegen: "Nein, dann kriege ich Ärger.Und bevor ich den bekomme, ziehe ich an, was die Hannelore will."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell