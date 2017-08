Heiner Lauterbach's TV- Kampagne gegen Falten / Der Schauspieler ist neuer Markenbotschafter des Anti-Falten-Gels Biotulin aus Deutschland

Aachen (ots) - "Falten? Kenne ich nicht!", der Satz aus demaktuellen TV-Spot mit Heiner Lauterbach für das Anti-Falten-GelBiotulin. Der in Köln geborene Schauspieler zählt zu denerfolgreichsten und bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Für seinMitwirken in dem Film "Männer" wurde er mit dem Bundesfilmpreisausgezeichnet.Heiner Lauterbach verkörpert neben seiner Schauspielerei Stil,gutes Aussehen und Charme. Im wahren Leben ernährt er sich bewusstund gesund. Er macht viel Sport und nutzt vor allem nur Produktedenen er wirklich vertraut. Der ideale Markenbotschafter desnatürlichen "Bio-Botox-Gels" Biotulin gegen Falten aus Deutschland.Auch Kate Middleton, Königin Letizia von Spanien, Michelle Obama,Madonna, Leonardo di Caprio, haben sich, gemäß internationalenMedienberichten, zu Biotulin als natürliche Alternative zu Botoxbekannt.Doch was genau ist Biotulin? Biotulin ist ein durchsichtiges Gel.Der Wirkstoff Biotulin ist in seinem Wirkungsergebnis mit einer BotoxBehandlung vergleichbar, jedoch wesentlich unkomplizierteranzuwenden, denn es wird direkt auf die Haut aufgetragen und wirdnicht gespritzt. Es wirkt innerhalb einer Stunde und hält einigeStunden an. Man kann sich also auch sehr spontan gegen die eigenenFalten entscheiden.Eines der Hauptbestandteile von Biotulin ist Spilanthol, einnatürliches Lokalanästhetikum, das aus dem Extrakt der PflanzeAcmella Oleracea (Parakresse) gewonnen wird. Es reduziert dieMuskelkontraktion und die Gesichtszüge entspannen sich. KleineFältchen, besonders um die Augenpartie und zwischen den Augenbrauen,lösen sich auf.Selbstverständlich unterstützt Hyaluron die Wirksamkeit vonBiotulin. Hyaluronsäure polstert die Haut zusätzlich auf, stütztkollagene und elastine Fasern. Ihr optisch hautstraffender undglättender Effekt, ist sehr gut und sofort zu sehen.Mehr Informationen über Biotulin finden Sie unter: www.biotulin.deGerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder versorgen Sie mitweiterführenden Informationen und Bildern. Bei Online-Texten reichtuns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein Belegexemplar, einenScan, ein PDF oder über einen Sendungsmitschnitt.Pressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 AachenFax: 0241-53106369info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell