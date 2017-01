Heineken kann in allen Regionen mehr Bier verkaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

nachdem sich der Gewinn im 1. Halbjahr nahezu halbiert hatte, sah es nach 9 Monaten nicht mehr ganz so schlimm aus. Heineken meldete einen Gewinnrückgang von nur noch 30% auf 1,24 Mrd €. Im Vorjahr profitierte der Konzern allerdings von einem Sonderertrag von 379 Mio € vor Steuern aus dem Verkauf der Verpackungstochter Empaque. Zudem belastete im 1. Halbjahr eine Abschreibung in Höhe von 233 Mio € im Kongo. Der Bierabsatz stieg dagegen um 6,9% auf 151 Mio hl. Bereinigt um Zu- und Verkäufe waren es immer noch 3,3%.

Der Konzern schaut sich nach Übernahmezielen um

In allen Regionen hat Heineken mehr Bier verkauft. In Asien ist der Absatz sogar um 24,4% gewachsen. In Europa, Amerika und Afrika stieg der Absatz zwischen 4,1 und 6,4%. Zur Umsatzentwicklung hat sich Heineken nicht geäußert. Der Konzern hat auch keine konkrete Jahresprognose abgegeben. Negative Wechselkurseffekte dürften die Ergebnisentwicklung aber zusätzlich mit 115 Mio € belastet haben. Wir schätzen den Jahresgewinn auf rund 1,5 Mrd €.

Nachdem jetzt die Fusion zwischen AB InBev und SABMiller abgeschlossen ist, könnte in diesem Jahr der Druck auf Heineken zunehmen. Besonders in Afrika wird der Gegenwind stärker. Um mithalten zu können, schaut sich der Konzern ebenfalls nach Übernahmezielen um. Geplant ist jetzt der Erwerb der britischen PubKette Punch Taverns für 480 Mio €. Die Kette betreibt rund 3.300 Kneipen und erzielte 2016 einen Umsatz von 407 Mio £ und einen Gewinn von 65,3 Mio £.

