Heineken: Wie jetzt?

Für die Aktie Heineken aus dem Segment "Brauereien" wird an der heimatlichen Börse EN Amsterdam am 30.08.2018, 15:50 Uhr, ein Kurs von 85,95 EUR geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heineken liegt bei einem Wert von 24,29. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Consumer Products" (KGV von 26,5) unter dem Durschschnitt (ca. 8 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Heineken damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Heineken von 85,8733 EUR ist mit -2,47 Prozent Entfernung vom GD200 (88,05 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 82,77 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,75 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Heineken-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Heineken als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Heineken vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 85,8733 EUR beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".