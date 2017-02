Heineken (HEIA): Hier winken neue Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Rückblick: Das niederländische Brauereiunternehmen ( ISIN: NL0000009165) konnte in den letzten Monaten nicht wirklich von der Rallye an den europäischen Aktienmärkten proftieren. So zeigte das Wertpapier von September weg relative Schwäche gegenüber dem AEX und Aktionäre mussten sich mit Kursverlusten plagen. Nun aber scheint die Trendwende geschafft zu sein, die Bären wurden vorläufg in die Schranken gewiesen.

Meinung: Das aktuell entstandene höhere Hoch war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Auch die Rückkehr über die wichtigen gleitenden Durchschnitte ist ein positives Signal im aktuellen Chartbild. Nachdem der Widerstand bei 72 Euro nun gebrochen wurde, wird dieses Niveau zu einer wichtigen Unterstützung im Chart. Alles darüber ist absolut positiv.

