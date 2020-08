Heineken Aktie: In einigen Ländern musste die Produktion wegen der Corona-Pandemie vorübergehend eingestellt werden

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Die Schließung von Restaurants, Bars und Hotels sowie die Absage von Großveranstaltungen haben Heineken schwer getroffen. In einigen Ländern musste auch die Produktion wegen der Corona-Pandemie vorübergehend eingestellt werden. Zwar ist der Bierabsatz im Einzelhandel gestiegen, weil die Konsumenten in der Krise mehr Bier zu Hause trinken. Der Einbruch in der Gastronomie konnte aber nicht kompensiert werden. Weltweit schrumpfte der Absatz



