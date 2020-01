Heineken Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Im 1. Halbjahr hat Heineken den Umsatz um 5,9% gesteigert. Der Gewinn ging aber wegen einer deutlich höheren Steuerquote um 1,4% zurück. In allen Regionen hat der Konzern mehr umgesetzt. In Asien stieg der Umsatz sogar um 13,1% auf 1,95 Mrd € und in Amerika um 8,9% auf 3,6 Mrd €. In Europa und Asien hat sich auch die Profitabilität verbessert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



