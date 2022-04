Heineken-Aktie: Sensationell!

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Heineken NV legten im Amsterdamer Handel um mehr als 4 Prozent zu, nachdem der niederländische Bierbrauer am Mittwoch einen höheren Gewinn für das erste Quartal mit einem gestiegenen Absatz in allen Regionen, vor allem in Europa, gemeldet hatte. Überblick Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2022 behielt das Unternehmen seine Prognose einer stabilen bis moderaten… Hier weiterlesen