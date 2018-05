Unterföhring (ots) -Mit einer Heimwerkerwoche begleitet kabel eins den Start der neuenStaffel von "Schrauben, sägen, siegen - Das Duell". Deutschlandsspannendster Heimwerkerwettbewerb kommt mit verändertem Konzept undauf neuem Sendeplatz zurück: Zwei Paare, zwei vergleichbare Projekte,36 Stunden Zeit: Eine neue Terrasse, ein schickes Wellness-Bad, eingemütliches Schlafzimmer oder ein ganz besonderes Wohnzimmer -zahlreiche Wohnträume, die in die Realität umgesetzt werden sollen.Ab Montag, 14. Mai 2018, täglich um 18:55 Uhr wetteifern zwei Teamsum die Heimwerkerkrone, begleitet von Handwerker-Profi Mark Kühler:"Bewertet werden Teamarbeit, handwerkliches Geschick sowie sämtlicheArbeitsschritte. Alle Kandidaten sind davon überzeugt, dass sie ihrProjekt in 36 Stunden ohne fremde Hilfe umsetzen können - ich bingespannt!" Welches Paar heimwerkert sich zum Sieg und gewinnt beimkabel eins-Vorabend-Duell täglich 1.000 Euro?In Folge eins am Montag, 14. Mai 2018, wollen Irina und Gerrit(Berlin) sowie Ulrike und Frank (Zossen) im Handwerker-Duell hochhinaus. Die Hauptstädter planen, aus ihrem kleinen Schlafzimmer einenMultifunktionsraum mit einem gigantischen Hochbett zu bauen. InZossen hingegen wünscht sich Ulrike im Wohnzimmer eine Galerie mitLeseecke. Dazu gehört jeweils auch eine funktionstüchtige Treppe, umihr neues Wohlfühlparadies zu erreichen. Welches Team kann am EndeProfihandwerker Mark Kühler von sich überzeugen?Die kabel eins-Magazine "Abenteuer Leben am Sonntag" und"Abenteuer Leben täglich" begleiten die Heimwerkerwoche mitzahlreichen Beiträgen rund um eine der liebstenFreizeitbeschäftigungen der Deutschen."Schrauben, sägen, siegen - Das Duell" wird von Janus TV imAuftrag von kabel eins produziert. Alle Informationen zur Sendungunter: https://www.kabeleins.de/tv/schrauben-saegen-siegen"Schrauben, sägen, siegen - Das Duell" - ab 14. Mai 2018, montagsbis freitags um 18.55 Uhr.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske Tel. +49 [89]9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com Tel. +49[89] 9507-1191Original-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell