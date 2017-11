Heimwerker: Nur geprüftes und sicheres Werkzeug nutzen / TÜV Rheinland: Auf GS-Kennzeichen achten / Beratung bei Neukauf / Benutzerhandbücher aufbewahren

Köln (ots) - Selbermachen liegt im Trend. Mehr als 93 Prozent derTeilnehmer einer Forsa-Umfrage gaben an, schon einmal einDo-it-yourself-Projekt erfolgreich umgesetzt zu haben. Häufig kommendabei Bohrmaschine, Winkelschleifer oder Kreissäge zum Einsatz.Damit das Hämmern, Sägen und Schleifen problemlos vonstatten geht,sollten Do-it-yourself-Handwerker auf sicheres Elektrowerkzeugachten. Verfügt die Bohrmaschine über ein CE-Kennzeichen, erklärt derHersteller damit, dass das Gerät den Richtlinien der EuropäischenUnion entspricht. "CE" steht für "Communauté Européenne", dieEuropäische Gemeinschaft. "Das CE-Kennzeichen ist kein unabhängigesQualitäts- oder Sicherheitszeichen, sondern eine Selbsterklärung derHersteller. Ein Nachweis einer neutralen Stelle, dass die Vorgabenzur Sicherheit wirklich erfüllt werden, muss nicht vorliegen",erläutert TÜV Rheinland-Experte Jens Peiffer.Freiwillige SicherheitstestsPeiffer rät Heimwerkern, beim Kauf von Elektrowerkzeugen auf dasGS-Zeichen zu achten. Es steht für "Geprüfte Sicherheit" und zeichnetProdukte aus, die von unabhängigen und akkreditiertenZertifizierungsstellen wie TÜV Rheinland geprüft wurden. "Hier hatman zusätzliche Sicherheit, dass die europäischen Normen und dieBestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes eingehalten werden", soPeiffer. Die Hersteller lassen dabei ihre Geräte freiwilligumfangreiche Gebrauchs- und Sicherheitstests durchlaufen. Auch derunsachgemäße Einsatz der Werkzeuge wird simuliert, um potenzielleVerletzungsrisiken zu minimieren.Teuer nicht unbedingt besserBeim Neukauf von Werkzeugen sollten sich unerfahrene Heimwerkerberaten lassen. "Nicht immer ist das teuerste Gerät auch das Beste.Es kommt vielmehr darauf an, wofür und wie häufig ein Werkzeugtatsächlich zum Einsatz kommt", sagt der Experte. Er empfiehlt, dieGebrauchsanweisung der Geräte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig zulesen und diese sicher aufzubewahren. Im Benutzerhandbuch finden sichwertvolle Informationen über die richtige Lagerung und die Wartungder Geräte. Außerdem enthalten sie Hinweise darauf, wo nach Jahrennoch Servicedienste oder Ersatzteile zu finden sind. Da sich der Kaufeines teuren Elektrowerkzeugs manchmal für den Einzelnen nicht lohnt,tauschen und leihen Heimwerker Geräte gerne untereinander aus. Auchhier gilt: Auf das GS-Prüfzeichen achten, das Gerät vom Fachmann oderBesitzer genau erklären lassen und das Benutzerhandbuch immer mitaus- bzw. verleihen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell